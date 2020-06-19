كيف تذيب دهون الكرش العنيدة؟ 15 سرا منها شرب خلّ التفاح

هل تعاني من دهون الكرش العنيدة التي لا تزول رغم محاولاتك المستمرة؟ هل فشلت محاولاتك في إذابة دهون البطن التي تجعل خصرك كبيرا؟ سنقدم لك أسرار التخلص منها.

تعد دهون البطن -وتعرف أيضا باسم الدهون الحشوية- أكثر من مجرد شيء مزعج يجعل ملابسك أضيق، فهي مشكلة صحية خطيرة، إذ تزيد خطر داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وحتى إذا كنت نحيلا في أجزاء جسمك الأخرى أو كان وزنك طبيعيا، فإن تجمع الدهون في البطن يجعلك معرضا لمخاطر صحية.

وقد يكون التخلص من دهون الكرش أمرا صعبا، ولكننا نقدم لك هنا 15 نصيحة للتخلص منها:

1- تناول الكثير من الألياف الغذائية القابلة للذوبان (soluble fiber)، إذ تمتص الماء وتشكل هلاما يساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره عبر جهازك الهضمي.

تشير الدراسات إلى أن هذا النوع من الألياف يعزز فقدان الوزن من خلال مساعدتك على الشعور بالشبع، كما قد تساعد في محاربة دهون البطن.

ومن مصادر الألياف الغذائية القابلة للذوبان:

الفاصوليا المجففة.

الشوفان.

نخالة الشوفان.

نخالة الأرز.

الحمضيات.

التفاح.

الفراولة.

البازلاء.

البطاطس.

بذور الكتان.

الأفوكادو .

البقوليات .

2- ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة (trans fats)، وتوجد في المرغرين والبسكويت والكعك والفطائر المجمدة والمخبوزات الجاهزة والبيتزا المجمدة والوجبات السريعة.

وترتبط هذه الدهون بالالتهاب وأمراض القلب وزيادة مقاومة الأنسولين (مما يزيد خطر السكري) واكتساب الدهون في البطن (الكرش).

3- تناول المزيد من البروتينات، إذ تظهر العديد من الدراسات أن الذين يزيدون من تناول البروتين، يميلون إلى امتلاك دهون أقل في البطن من الذين يتناولون نظاما غذائيا يحتوي كمية أقل من البروتين.

يعمل تناول البروتين على تقليل الشهية ويعزز الشعور بالامتلاء، كما يزيد من معدل التمثيل الغذائي ويساعد على الاحتفاظ بكتلة العضلات أثناء فقدان الوزن، أي أنك تحرق الدهون لا عضلاتك المفيدة.

ومن المصادر الجيدة للبروتين:

اللحوم الحمراء التي أزيلت منها الدهون.

الأسماك.

البيض.

منتجات الألبان.

البقول مثل الفاصولياء والفول والعدس.

4- ركز على الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة، فإن تناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم، يؤدي إلى فقدان الدهون في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الكرش.

ويؤدي تناول سعرات حرارية أقل مما يستهلكه الجسم إلى نقص في السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد في حرق الدهون الحشوية والدهون الزائدة تحت الجلد، وبالتالي الكرش.

كما أن الأطعمة المنخفضة السعرات غالبا ما تكون مغذية أكثر من ذات السعرات الحرارية العالية.

5- تناول المزيد من الفواكه والخضروات، فهي تساعدك على الشعور بالشبع وتوفر لجسمك الفيتامينات والمغذيات الذي أنت بأمس الحاجة لها أثناء رحلتك للتخلص من الكرش.

6- قلل من مستويات التوتر، فالإجهاد يمكن أن يجعلك تكسب دهون الكرش عن طريق تحفيز الغدد الكظرية لإنتاج الكورتيزول، المعروف أيضا باسم هرمون الإجهاد. وتشير الأبحاث إلى أن ارتفاع مستويات الكورتيزول يزيد من الشهية ويؤدي لتخزين الدهون في البطن.

وللمساعدة في تقليل التوتر مارس الاسترخاء، وشارك في أنشطة ممتعة عائلية أو مع الأصدقاء، كما أن ممارسة الرياضة وسيلة ممتازة لتفريغ التوتر والضغوط النفسية.

7- قلل تناول السكر والأطعمة الغنية بالسكريات، إذ تشير الدراسات إلى وجود علاقة بين ارتفاع تناول السكر وزيادة دهون البطن.

8- مارس التمارين الهوائية (الكارديو)، فهي طريقة فعالة لتحسين صحتك وحرق السعرات الحرارية، كما تظهر الدراسات أنها فعالة في تقليل دهون البطن.

ومن التمارين الهوائية:

المشي.

الجري.

السباحة.

ركوب الدراجة الهوائية أو دراجة التمرين.

9- قلل الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والأرز الأبيض والمعجنات، وتناول الخبز الأسمر والأرز الأسمر والحبوب الكاملة أو البقوليات أو الخضار.

في المقابل يرتبط تناول الكربوهيدرات المكررة بدهون الكرش.

10- مارس تمارين المقاومة، مثل رفع الأثقال والضغط، فهي مهمة للحفاظ على كتلة العضلات واكتسابها، كما أن الدراسات تشير إلى أنها مفيدة في التخلص من دهون البطن.

11- ابتعد عن المشروبات المحلاة بالسكر (وتعرف أيضا باسم المشروبات السكرية) التي عادة ما تحتوي على كمية كبيرة من سكر الفركتوز، والذي قد يكسبك الكرش.

تشمل المشروبات المحلاة بالسكر عصائر الفاكهة والصودا المحلاة بالسكر والشاي والقهوة المحليين بالسكر.

12- احصل على قسط وافر من النوم، إذ تظهر الدراسات أن الذين لا يحصلون على قسط كاف من النوم يميلون إلى اكتساب المزيد من الوزن، والذي قد يشمل دهون البطن.

13- مرة أخرى، انتبه إلى مجموع السعرات الحرارية وقللها، فمع أنه يمكن أن تساعدك النصائح السابقة على التخلص من الكرش، فإن استهلاك سعرات حرارية أقل من احتياجات الجسم هو المفتاح الأساسي للتخلص من الكرش.

إذ حتى لو تناولت البروتينات والألياف الذائبة، ولكن لم تقلل من مأخوذ السعرات الحرارية الكلي وجعلته أقل من حاجة الجسم، فلن تتخلص من الكرش.

14- جرّب إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي، فهو يحتوي على حمض الأسيتيك الذي قد يقلل من تخزين دهون البطن، وتشير دراسات إلى أن تناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين (15-30 مل) من خل التفاح يوميا، قد يؤدي إلى فقدان الدهون بشكل طفيف، ومع ذلك تأكد من تخفيفه بالماء، حيث إن الخل غير المخفف يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأسنان.

وخلّ التفاح وحده لا يذيب الشحوم أو يحرق دهون الكرش والبطن، وعليك أن تجمعه مع تقليل السعرات الحرارية وتناول غذاء صحي وممارسة الرياضة. فخل التفاح مثلا لن يفيدك إذا كنت تتناول كيسا كبيرا من رقائق البطاطس!

15- شرب الشاي الأخضر الذي يحتوي على مواد من مجموعة الكاتشين (catechin) والتي تشير العديد من الدراسات إلى أنها قد تساعد على فقدان دهون البطن، ويمكن تعزيز التأثير عندما يتم الجمع بين استهلاك الشاي الأخضر وممارسة الرياضة.