مع تخفيف إجراءات الإغلاق.. 5 سلوكيات تعرّضك لفيروس كورونا في المطاعم

قد يرغب الكثير من الناس في تناول وجبات الطعام خارج البيت مثلما كانوا يفعلون في السابق، مع تخفيف إجراءات الإغلاق، لكن ذلك قد ينطوي على مخاطر كبيرة في عالم ما بعد وباء فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض "كوفيد-19".

وفي تقرير نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" الأميركية، قال الكاتب زكريا ماك إن تجربة تناول الطعام في المطاعم ستكون مختلفة كثيرا عن السابق بسبب إجراءات وتدابير السلامة الجديدة.

ومن المنتظر -حسب الكاتب- أن تمتثل الكثير من المطاعم للقواعد وتفصل بين الطاولات وتوفر المواد المعقمة وتستخدم الزجاج الواقي، وربما قد تفحص درجة الحرارة عند الباب.

لكن بعض المطاعم قد لا تحترم القواعد ولا تتخذ أدنى الإجراءات لحماية الزبائن من خطر انتشار الفيروس، لذا كيف يمكنك التأكد من أنك ستكون بمأمن عند تناول العشاء في مطعم ما؟

ويعرض الكاتب في هذا التقرير بعض المخالفات التي يمكن أن تعترض الزبائن في المطاعم التي لا تحترم قواعد السلامة، وفق ما ذكرته جمعية المطاعم الوطنية في الولايات المتحدة، وينصح الزبائن بأن يغيروا المكان إذا لاحظوا عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة.

1- استعمال قائمة طعام تقليدية لكل الزبائن

كان تصفح قائمة الطعام من الأمور المعتادة في المطاعم، ولكن مع كورونا قد يتسبب تناقل قوائم الطعام في إصابة الزبائن بالعدوى.

في المقابل، تقدم لك المطاعم الحريصة على حماية زبائنها قائمة طعام تستخدم مرة واحدة فقط، ويتم التخلص منها نهائيا بعد الاستخدام. كما يمكن أن يوفر لك المطعم فرصة الاطلاع على قائمة الطعام بأمان من خلال هاتفك الذكي.

2- عدم التعقيم الجيد للطاولات والكراسي

بالنسبة لمعظم المطاعم، كانت عملية تنظيف الطاولات في السابق تقتصر على إزالة الأطباق والكؤوس المستخدمة، ومسح سطح الطاولة بقطعة قماش منقوعة في المطهر.

أما الآن، ستتطلب عملية التنظيف تعقيم زجاجات البهارات والمقاعد والأجزاء السفلية من الطاولات. فإذا ساورتك الشكوك بشأن نظافة الطاولة التي ستتناول عليها الطعام، استخدم منديلا معقما خاصا بك لتنظيفها، أو اطلب الجلوس إلى طاولة أخرى، أو احمل وجبتك وتناولها في مكان آخر.

3- عدم ارتداء الموظفين للكمامة

تشدد معظم الدول في الوقت الحالي على ضرورة التقيد بإجراءات السلامة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، ومن ذلك أن يرتدي موظفو المتاجر والمحلات التي سيعاد فتحها الكمامات أثناء العمل. وبحسب الكاتب، فإن هذه الإجراءات لا تتبع في الكثير من الأماكن.

إذا لاحظت أن موظفي المطعم لا يرتدون كمامات، احرص على أن تطلب الخدمة من نادل يرتدي قناعا. وإذا لم يتوفر أي شخص قادر على تلبية رغبتك، خذ وجبتك وتناولها في مكان آخر.

4- عدم وجود تباعد بين الزبائن

بالإضافة إلى غسل اليدين وارتداء الكمامة، تعتبر المحافظة على مسافة الأمان بينك وبين الآخرين من أفضل الطرق لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وبالنسبة لمعظم المطاعم، يعني ذلك تقليص عدد المقاعد واستقبال عدد أقل من الزبائن.

إذا لاحظت أن المطعم لا يحترم قواعد التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة بين الزبائن، فتحقق من إمكانية الجلوس في ركن منعزل من المطعم، أو احرص على أن تحمل وجبتك وتتناولها في مكان آمن.

5- الاكتظاظ خلال ساعات الذروة

بعد كل ما حدث في الفترة الماضية، لا شك أن أي مطعم يرغب في أن يعود إليه النشاط والاكتظاظ مثلما كان عليه قبل الأزمة. لذلك، احرص قبل أن تجلس في المطعم على أن تتأكد من أنه يحترم قواعد القدرة الاستيعابية. إذا كان المكان مزدحما بالفعل، فسيكون الخيار الأفضل طلب وجبة طعام سريعة بدلا من الجلوس على مقعد.

ماذا لو ساورك الشك؟

من الأمور التي يصعب التحقق منها في المطاعم بعد أزمة كورونا، سلامة الموظفين وطاقم الطهاة من المرض. وتوصي الجهات المختصة بإجراء فحص درجة الحرارة لجميع الموظفين في بداية الدوام، لكن هذه التوصيات غير ملزمة للمطاعم بموجب القانون.

وإذا كنت تشعر بالقلق، فاسأل المسؤول عن المطعم إن كان الطهاة يرتدون أقنعة الوجه، وتحقق من قيامهم بالفحوصات اللازمة. وإذا لم ترتح للإجابة، فالأفضل أن تذهب إلى مطعم آخر.