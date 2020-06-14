أوروبا تحجز 300 مليون جرعة لقاح لكورونا.. والشركة المصنعة تتعهد بعدم الربح

قالت شركة أسترا زينيكا البريطانية لإنتاج الأدوية أمس السبت إنها وقعت عقدا مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا لتزويد أوروبا بلقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن التسليم سيبدأ بحلول نهاية 2020.

ووقعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقية أولية بشأن تقاسم ما لا يقل عن 300 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا فيما بينها. وصرحت بذلك وزارة الصحة الألمانية أمس في برلين.

من جهتها قالت هذه الشركة إن التعاقد تم على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد. وأضافت أنها تتوق إلى التوسع في صناعة اللقاح الذي تعهدت بألا تجني منه أرباحا خلال الجائحة.

وكانت أسترا زينيكا وقعت -وفقا لبياناتها- اتفاقيات مماثلة مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

واللقاح الذي تم تطويره في جامعة أوكسفورد ضد عدوى كوفيد-19 يسمى "إي زد دي 1222" وتم اختباره في دراسة علمية موسعة، وفقا لما صرحت به الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت في بيان إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج قريبا "نأمل أن نجعل اللقاح متاحا على نطاق واسع وبسرعة“.

مرحلة متقدمة

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا -في منشور على فيسبوك السبت- إن تجارب اللقاح وصلت إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف.

وعقدت "أسترا زينيكا" اتفاقات تصنيع على مستوى العالم للوصول إلى هدفها المتمثل في إنتاج ملياري جرعة من اللقاح بما في ذلك مشروعان يدعمهما بيل غيتس، وعقد مع الولايات المتحدة قيمته 1.2 مليار دولار.

وليس هناك لقاح أو علاج معتمد لكوفيد-19 وهو المرض الرئوي شديد العدوى الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2".

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان "كثير من الدول في العالم أمنت لقاحات بالفعل، وأوروبا لم تفعل ذلك بعد. العمل المنسق السريع لمجموعة من الدول الأعضاء قيمة مضافة لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة“.

وفي ألمانيا أيضا أفادت وزارة الصحة أن الاتفاق الموقع بين الدول الأربع والمجموعة -التي تأسست عام 1999 نتيجة دمج شركتي "أسترا" السويدية و"زينيكا" البريطانية- ينص على مد جميع الدول أعضاء الاتحاد بجرع من لقاح ضد كوفيد-19 فور التوصل إليه.

من جهتها، قالت المجموعة في بيان إن عدد الجرعات قد يصل إلى 400 مليون جرعة.

وأفاد مصدر حكومي ألماني وكالة الأنباء الفرنسية بأنه يمكن التوصل إلى اللقاح بحلول نهاية العام.

توزيع

وأشارت وزارة الصحة الألمانية إلى أن الجرعات "يحب أن توزع على جميع الدول الأعضاء التي ترغب في الانخراط، استنادا إلى عدد سكانها".

وتابعت "حتى تكون اللقاحات متوفرة بعدد كبير في فترة وجيزة عقب المصادقة عليها هذا العام أو العام المقبل، يجب ضمان قدرات الإنتاج عبر عقد منذ الآن".

وتلقت المفوضية الأوروبية الجمعة تفويضا من الحكومات أعضاء الاتحاد للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا وفقا لما ذكر كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.

ودافعت المفوضية الأوروبية الجمعة عن فكرة أن توحد دول الاتحاد جهودها لضمان حصولها على لقاح مستقبلي، ودعت إلى توقيع اتفاقات مسبقة. وسيتم تقسيم اللقاح وفقا لنسبة عدد السكان في كل دولة.

التزامات

وفي وقت تسعى مختبرات لإيجاد لقاح في وقت قياسي خلال 12-18 شهرا، تسمح لها الدفوعات المسبقة بالاستثمار في قدرات الانتاج، في حين لم يتم الانتهاء بعد من الاختبارات السريرية على البشر.

وتعطي هذه الالتزامات الحق للدول الأعضاء في شراء عدد محدد من الجرعات بسعر معين حال توفرها، مقابل المخاطرة بضخ استثمارات في مشاريع اللقاحات.

وقالت "أسترا زينيكا" الجمعة إنها تنتظر أن تظهر في سبتمبر/أيلول نتائج حول فعالية لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تعمل عليه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد. وتجري اختبارات للقاح في بريطانيا والبرازيل.

وتوجد في الإجمال حوالي عشر تجارب للقاحات مختلفة بلغت مرحلة الاختبارات السريرية في أنحاء العالم.