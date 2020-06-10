صور أقمار صناعية ترجح بدء فيروس كورونا في ووهان الصينية الصيف الماضي

أظهرت دراسة أولية أجراها باحثون في جامعتي "بوسطن" و"هارفارد" أن ارتفاعا كبيرا في نسبة زيارات المستشفيات وعمليات البحث على الإنترنت المتعلقة بأعراض مرض "كوفيد-19" من مدينة ووهان الصينية، قد تفيد بأن فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" ربما انتشر منذ أغسطس/آب 2019.

ورصد هذا الوباء الذي ربط بفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر، في البداية في سوق "هوانان" للمأكولات البحرية بمدينة ووهان في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفي وقت لاحق، تحدث خبراء عن سلف وراثي للفيروس في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأشار تقرير في صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" نقلا عن بيانات حكومية، إلى أن أول مريض أو "المريض صفر" يمكن أن يعود إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

عمليات بحث

ويأتي هذا البحث الجديد الذي لم ينشر بعد في مجلة علمية، تحت مجال "علم الأوبئة الرقمي" الجديد نسبيا.

وحلل فريق بقيادة إيلاين نسويزي في جامعة بوسطن 111 صورة لمدينة ووهان التقطتها أقمار صناعية بين يناير/كانون الثاني 2018 وأبريل/نيسان 2020. كما اكتشف أن عمليات بحث كثيرة عن أعراض مشابهة لأعراض "كوفيد-19" أجريت على محرك البحث الصيني "بايدو".

صورة تظهر نفس المنطقة في ووهان يومي 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 (أعلى) و25 فبراير/شباط 2020 (الفرنسية)

وكتب مؤلفو الدراسة أنها "رصدت زيادة كبيرة في عدد السيارات المتوقفة في مرآب مستشفى ووهان بدءا من أغسطس/آب 2019″، وبلغت ذروتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولأن الاستفسارات الخاصة بكلمة "سعال" ترتفع في مواسم الإنفلونزا السنوية، فقد تم البحث أيضا عن "أسباب الإسهال" الذي يعد أحد أعراض "كوفيد-19" الأكثر تحديدا.

إسهال

وأوضح الفريق أنه "في أغسطس/آب (الماضي)، حددنا زيادة كبيرة في عمليات البحث عن الإسهال التي لم تظهر في مواسم الإنفلونزا السابقة، أو انعكست في بيانات البحث المتعلقة بالسعال".

ولأن أعراض الجهاز التنفسي هي السمة الأكثر شيوعا لعدوى "سارس كوف 2″، اقترحت الدراسة أن الإسهال "قد يلعب دورا مهما في انتقال الفيروس محليا".

وقال المؤلفون إنهم لم يتمكنوا من التأكيد بشكل قاطع أن البيانات التي وثقوها مرتبطة بالفيروس، لكن بحثهم دعم استنتاجات توصلت إليها أبحاث أخرى.