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ثمانينية قطرية تهزم كورونا

المسنة القطرية تبلغ من العمر 85 عاما (الأناضول)
المسنة القطرية تبلغ من العمر 85 عاما (الأناضول)

هزمت مسنة قطرية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، حيث أعلنت وزارة الصحة القطرية شفاء السيدة من الإصابة بهذا الفيروس.

وذكرت الوزارة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مساء الثلاثاء، أن هذه السيدة تعد أكبر مسنة قطرية يتم شفاؤها من فيروس كورونا. 

وقالت مؤسسة حمد الطبية في قطر على صفحتها بفيسبوك إن مركز الأمراض الانتقالية وفرقه الطبية والإدارية احتفل بخروج أكبر مصابة بفيروس كورونا بعد شفائها في دولة قطر.

وتبلغ السيدة من العمر 85 عاما، وتم تشخصيها بالإصابة بمرض كوفيد-19 بعد ظهور أعراضه عليها في منتصف مارس/آذار الماضي، ولم يتم الكشف عن اسم السيدة.

المصدر : وكالة الأناضول,مواقع التواصل الاجتماعي
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