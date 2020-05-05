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تغطية تكريمية لأبطال مكافحة كورونا.. تشمل أسماء مئات الأطباء والممرضين

أعدت الجزيرة تغطية تكريمية للعاملين بالقطاع الصحي الذين توفوا أثناء قيامهم بواجبهم في مكافحة الفيروس في عدد من دول العالم.
 
وتضمنت التغطية -وعنوانها "حاربوا كورونا.. أبطال ماتوا ليحيا العالم"- تعريفا بالأطباء والممرضين وسائر العاملين بالقطاع الصحي الذين توفوا أثناء عملهم لإنقاذ أرواح الذين أصيبوا بالفيروس.
 
وتشمل التغطية -التي تنشر في وقت لاحق اليوم- أسماء أطباء وممرضين من إيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيران والصين ومصر والجزائر وإندونيسيا وبلغاريا، ممن تمكن فريق العمل من حصرهم.
 
وبلغ عدد الضحايا الذين أحصى فريق العمل أسماءهم 310، علما أن التغطية تتيح إضافة أسماء جديدة لأطباء وممرضين وعاملين في القطاع الصحي ممن قضوا في مكافحة الفيروس.
المصدر : الجزيرة
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