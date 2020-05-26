النوم طريقك لفقدان الوزن.. ولكن احذر من 5 خرافات

قد تستغرب من حقيقة أن النوم سيساعدك في فقدان الوزن، فكيف ذلك؟ الجواب لدينا. كما سنعرض لك خمس خرافات حول تخفيف الوزن، يجب عليك تجنبها حتى تخسر الوزن بشكل صحي.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "إنسايدر" الأميركي، قالت الكاتبة راشيل هوسي إن النوم يعتبر أمرا في غاية الأهمية للتمتع بصحة جيدة، ولا سيما أن الحرمان من النوم ينعكس سلبا على الحالة المزاجية للإنسان، ناهيك عن الشعور بالجوع الشديد طوال اليوم.

وأكدت الكاتبة أهمية النوم لفقدان الوزن، وذلك وفقا للعديد من الدراسات التي كشفت وجود أدلة علمية تثبت ذلك. وحيال هذا الشأن، ذكر بين كاربنتر، وهو مدرب شخصي، بعض الأمثلة المتنوعة، حيث قال "قارنت إحدى الدراسات آثار النوم لمدة أربع ساعات خلال ليلة واحدة مقابل ثماني ساعات من النوم، وكشفت أن مدة النوم الأقصر تزامنت مع مستويات أعلى من الجوع وزيادة 559 سعرة حرارية (أي 22%) من الطعام في المعدل".

وأضاف كاربنتر أنه "إلى جانب زيادة الشهية، من المنطقي أن يتسبب الحرمان من النوم في تناول كمية أكبر من الطعام، لأن البقاء مستيقظا لفترة أطول يتيح فرصة أكبر لتناول الطعام".

في سياق متصل، اقترح كاربنتر خطط عمل مختلفة يمكنك اتخاذها لفقدان الدهون:

● مارس التمارين الرياضية في الصباح، لكن حافظ على قصر مدتها حتى تزيد من وقت النوم.

● حدد أولويات التدريب في الأيام التي لا تضطر فيها إلى الاستيقاظ مبكرا، على غرار عطلة نهاية الأسبوع.

● لا تستيقظ باكرا ولكن حاول زيادة نشاطك البدني كجزء من يومك عبر ما يعرف باسم النشاط العضلي غير الرياضي المولد للحرارة، على غرار المشي، حيث ثبت أن هذا يساهم في ارتفاع عدد إجمالي السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم خلال اليوم مقارنة بيوم من التدريب العادي.

● احصل على مزيد من النوم، ولكن تأكد من عدم استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية، وذلك من خلال تناول كميات قليلة من الطعام. سيكون هذا الأمر كافيا لتخفيف الوزن، ولكنه لن يجعلك تتمتع باللياقة البدنية التي تطمح إليها.

وأوردت الكاتبة أن النوم والرياضة يعتبران عاملين أساسيين للحفاظ على نمط حياة صحي، لذلك، يوصي المدرب الشخصي، كارتر غود، بمحاولة تحديد الأولويات من خلال ممارسة التمارين الرياضية مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

علاوة على ذلك، شدد غود على أهمية خلق عادات نوم أفضل، حيث أكد لموقع "إنسايدر"، "في الليلة التي تسبق ممارسة الرياضة، ينبغي أن تبذل كل ما في وسعك للنوم لمدة تتراوح بين سبع وثماني ساعات على الأقل".

كما قدم غود نصائح مختلفة من شأنها أن تساعدك في القيام بذلك:

● أنشئ روتينا ليليا تقوم به قبل الخلود إلى النوم بمدة تتراوح بين 30 إلى 45 دقيقة. يمكن أن يساعد ذلك جسمك في ربط بعض الأنشطة بالنوم.

● تجنب الأضواء الزرقاء الساطعة بمجرد غروب الشمس.

● انخرط في الأنشطة التي ستساعدك في الشعور بالهدوء ليلا، بما في ذلك قضاء بعض الوقت قبل النوم في التأمل وكتابة المذكرات.

● ضع هاتفك بعيدا عن متناول يديك على الرغم من أن هذا قد يبدو صعبا في البداية. ولكن، الأمر يستحق المحاولة. واضبط منبهك واعمل على توصيل هاتفك بالشاحن في إحدى زوايا الغرفة أو وضعه تحت السرير. بهذه الطريقة، ستتمكن من تجنب الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الرياضة المسائية

بالمقابل، يرى البعض أن أفضل وقت لمن يرغب في ممارسة رياضة المشي من أجل إنقاص الوزن، هو وقت المساء وبالتحديد مباشرة بعد تناول وجبة العشاء، وذلك وفقا لما نقل موقع دويتشه فيلله عن مجلة "إن ستايل".

وقال الموقع إن فريقا بحثيا تابعا لجمعية السكري الأميركية وجد أن المشي لمدة 15 دقيقة بعد العشاء أكثر فعالية من المشي لمدة 45 دقيقة في الصباح أو عند الظهر، وإن المشي في هذا التوقيت بالذات يحفز عمليتي التمثيل الغذائي والهضم ويضمن أيضا نقل الطعام بشكل أسرع من خلال الجهاز الهضمي.

وحسب مجلة "إن ستايل" يفضل الذهاب في نزهة وسط الطبيعة على الأقل ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع مباشرة بعد تناولك وجبة العشاء، إذ ينبغي ألا تتعدى المدة الزمنية التي تفصل بين تناول اللقمة الأخيرة من وجبة العشاء والبدء في المشي خمس عشرة دقيقة كحد أقصى.

ابتعد عن هذه الخرافات

وحتى تحافظ على نجاحك في فقدان الوزن، نقدم لك هنا خمس خرافات حول التغذية والتخسيس، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "نيوز ري" الروسي:

الخرافة 1: تناول الطعام بعد السابعة مساء يؤدي إلى زيادة الوزن

قد يؤدي تناول الطعام بعد السابعة مساء إلى تراكم الدهون في الجسم، وذلك في حال كانت وجبة العشاء أول وجبة يتناولها المرء في اليوم. من هذا المنطلق، مع الالتزام بمثل هذا النظام الغذائي تبدأ الدهون في التراكم داخل الجسم. في سياق متصل، قد يواجه المرء موقفا مشابها إذا كانت لديه فجوات كبيرة جدا بين الوجبات.

الخرافة 2: الـ"غِريب فروت" والكرفس يحرقان الدهون

يحتوي الـ"غِريب فروت" على العديد من المكونات المفيدة، وهو منخفض السعرات، إذ يحتوي كل مئة غرام على حوالي أربعين سعرا، لكنه ليس حبة سحرية. كما أن الكرفس منخفض السعرات الحرارية أيضا، حيث تحتوي كل مئة غرام من الكرفس على عشرين سعرا حراريا. ومع ذلك، فإن الكرفس لا يحتوي على مكونات من شأنها أن تحرق الدهون.

الخرافة 3: تناول السكر يؤدي إلى زيادة الوزن

أورد التقرير أن هذا الاعتقاد صحيح فقط في حالة الاستهلاك المفرط للسكر، ومع ذلك هذا لا ينفي أنه مضر بالأسنان ولا يحتوي على مواد مغذية.

من جهته، يحذر المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية من أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في إضعاف جهاز المناعة، حيث إن السكر يعزز من العمليات الالتهابية في الجسم ويؤدي إلى إضعاف قوى الشفاء الذاتية.

كما يتسبب السكر في حرمان الجسم من فيتامين سي (C) الذي يعد سلاحا فعالا لمحاربة الفيروسات والبكتيريا.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينصح المركز الألماني بتناول السكر بكمية لا تزيد على 25 غراما يوميا، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

الخرافة 4: الخبز الأبيض أعلى في السعرات الحرارية من الخبز الأسمر

هذا غير صحيح، إذ تتطابق هذه الأطعمة في محتوى السعرات الحرارية. في المقابل، يمكن أن تقلل النخالة في الخبز الأسمر من معدل زيادة نسبة السكر في الدم. وعلى عكس الخبز الأبيض، يحتوي الخبز الأسمر على ما يكفي من الألياف والفيتامينات المختلفة. وإذا اخترت بين هذين المنتجين، فإن خبز النخالة هو الأمثل. ولكن بشكل عام، يوصى بإعطاء الأفضلية للخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية عالية، فإنه مغذ أكثر من غيره.

الخرافة 5: الشاي الأخضر يؤدي إلى فقدان الوزن

أوضح التقرير أن استهلاك هذا المشروب يعمل على تحسين عملية الأيض، لكن استهلاكه المنتظم لن يؤدي إلى إنقاص الوزن.