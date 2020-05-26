العالم يتجه للتخفف من قيود الحجر.. فكيف نستمر بحماية أنفسنا من كورونا؟

بدأ العديد من الدول تخفيف إجراءات الحجر الصحي التي كانت فرضتها للتصدي لفيروس كورونا المستجد (سارس كوف 2) المسبب لمرض كوفيد-19، في خطوات للعودة إلى الحياة الطبيعية، فكيف نحمي أنفسنا ونتابع حياتنا بشكل طبيعي؟

وستبدأ السعودية تخفيف القيود على التنقل والسفر هذا الأسبوع، وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا في وقت مبكر يوم الثلاثاء جاء فيه أنه سيتم رفع القيود على ثلاث مراحل تبلغ ذروتها بإنهاء حظر التجوال بشكل كامل باستثناء مدينة مكة، بدءا من 21 يونيو/ حزيران؛ وسيبقى تعليق الحج والعمرة حتى إشعار آخر.

مع تخفيف الإجراءات في دول المجلس

هنا ملف شامل يوضح الطريقة الصحيحة للحياة عند #العودة_بعد_كورونا في:

🚖 المواصلات

🖥 أماكن العمل

🌳 الأسواق، الحدائق و المطاعم

🏋🏻‍♂ الأندية الرياضية — مجلس الصحة لدول مجلس التعاون (@GHC_GCC) May 25, 2020

وفي الكويت قال وزير الداخلية أنس الصالح يوم الاثنين إن الكويت لا تعتزم تمديد حظر التجول الشامل الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو/أيار، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الصالح في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها.

وأعلنت الحكومة الأردنية استئناف عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ورفعت الحكومة الفلسطينية إجراءات الإغلاق التي فرضتها منذ شهرين للحد من تفشي فيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية بعد تراجع منتظم في عدد الإصابات الجديدة.

وقبل أيام أصدر مجلس الصحة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية توجيهات لما بعد تخفيف إجراءات الحظر، تحت عنوان: وتستمر الحياة.. #العودة_بعد_كورونا.

أوروبا

وتواصل مجموعة من الدول الأوروبية تخفيف تدابير مكافحة فيروس كورونا، والسماح بعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تدريجيا. فمثلا في بولندا، فتحت المدارس الابتدائية أبوابها أمام التلاميذ، وستتبعها في ذلك المدارس الإعدادية والثانوية مطلع يونيو/حزيران المقبل.

أما في كرواتيا، فبدأت المدارس الابتدائية الاثنين استقبال التلاميذ من الفصول الدراسية الأولى إلى الرابعة.

أما في المجر، فقد أعلن وزير الخارجية بيتر سيارتو الاثنين فتح الحدود مع صربيا أمام مواطني البلدين، واعتبرت الحكومة الصربية -في بيان- أن السيطرة على كورونا تسمح بفتح الحدود مع المجر، وتخفيف تدابير مكافحة الفيروس.

آسيا

وأعلنت الحكومة اليابانية الاثنين رفع حالة الطوارئ التي فرضتها في أبريل/نيسان الماضي، لمواجهة وباء كورونا. وجاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" المحلية، عن رئيس الوزراء شينزو آبي.

‏كما أعلنت تايوان -اليوم الثلاثاء- أنها سوف ترفع القيود المتعلقة بوباء كورونا على التجمعات الجماهيرية وبيع الكمامات الشهر المقبل، مع تباطؤ وتيرة تفشي الفيروس.

وتستأنف هونغ كونغ جزئيا عمليات العبور في مطارها الدولي الأسبوع المقبل، كما أعلنت رئيسة سلطات المدينة اليوم الثلاثاء، مع إطلاق هونغ كونغ تدريجيا لأنشطتها الاقتصادية بعد الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونقدم لكم هنا نصائح وإرشادات للعودة الطبيعية إلى الحياة بعد كورونا، بطريقة تقلل خطر العدوى، وقد عدنا في ذلك لمصادر عدة منها منظمة الصحة العالمية ومجلس الصحة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

1- احرص على متابعة آخر المستجدات بشأن مرض كوفيد-19، واتبع النصائح التي يقدمها لك مقدمو الرعاية الصحية والصادرة عن سلطات الصحة العامة المحلية والوطنية أو عن رب عملك، بشأن أساليب حماية نفسك والآخرين من الإصابة بعدوى كوفيد-19.

2- اغسل يديك بانتظام.

3- احرص على تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس، ثم تخلص من المنديل الورقي فورا بإلقائه في سلة مهملات مغلقة، ونظف يديك بمطهر كحولي أو بالماء والصابون.

4- تجنب الاقتراب كثيرا من الناس، واحتفظ بمسافة لا تقل عن متر واحد (3 أقدام) بينك وبين أي شخص يسعل أو يعطس.

5- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك، فاليد تلمس العديد من الأسطح وقد تلتقط الفيروسات، وإذا تلوثت اليدان فإنهما قد تنقلان الفيروس إلى العينين أو الأنف أو الفم. ويمكن للفيروس أن يدخل الجسم عن طريق هذه المنافذ ويصيبك بالمرض.

6- إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فالتمس المشورة الطبية على الفور، فقد تكون مصابا بعدوى الجهاز التنفسي أو حالة مرضية أخرى. واتصل قبل الذهاب إلى مقدم الرعاية وأخبره إن كنت قد سافرت أو خالطت أي مسافرين مؤخرا.

7- تجنب المصافحة والتلامس ‏المباشر عند التحية، ويمكنك الاكتفاء بالتحية الآمنة كالتلويح والإيماء.

8- استمر في سلوكيات الوقاية من الأمراض المعدية كأسلوب حياة، مثل غسل اليدين وآداب العطاس.

9- احرص على رفع مناعة الجسم للمساعدة في الوقاية من الأمراض السارية وغير السارية، وذلك عبر النوم ساعات كافية، وتناول غذاء صحي، وممارسة التمارين الرياضية اليومية.

10- عند ركوب سيارة أجرة افتح النافذة لدخول الهواء الخارجي، وتجنب الدفع النقدي قدر الإمكان، ولا تستقل سيارة أو حافلة تحمل الكثير من الركاب.

11- قلل لمس الأسطح لأقل درجة، مثل الأسطح في السيارة، أو رفوف المتاجر.

12- طهّر الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل سطح مكتبك ولوحة المفاتيح ومقابض الأبواب.

13- احرص على تعقيم اليدين قبل وبعد لمس المصاحف والمنشورات في المسجد.