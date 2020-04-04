بالفيديو.. كاميرا الجزيرة داخل أكبر مشفى إيراني لمصابي كورونا

من مجمع "مسيح دانشوري" الطبي في إيران، وهو المستشفى الأول في البلاد والعاصمة طهران المخصص للحالات المتقدمة للإصابات بفيروس كورونا، تنقل كاميرا قناة الجزيرة ما يجري، ويتضمن أخذ بلازما من دم أحد المصابين الذين تعافوا لاستخدامه في تجارب تلقيح من المرض.

وقال مراسل الحزيرة في طهران نور الدين الدغير إن إيران بدأت استخدام أنظمة علاجية عدة منذ تفشي كورونا مثل المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات إضافة إلى مُعدِّلات في الجهاز المناعي.

وأشار إلى أن المواد الأولية لتصنيع تلك العلاجات تم استيرادها من الصين لتزويد المستشفيات الإيرانية والسوق الداخلية، في حين تستمر الدعوات الدبلوماسية للضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن عقوباتها المفروضة على إيران.

ونقل مراسل الجزيرة عن قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا علي رضا زالي تحذيره من موجة جديدة لتفشي الوباء خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت لجنة مكافحة كورونا بإيران قد أعلنت استمرار إغلاق مراكز التسوق والمحال التجارية حتى إشعار آخر، في حين أنها أعطت موافقتها على بدء عمل قطاع الإنتاج في البلاد مع الالتزام بالبروتوكولات التي أعلنتها وزارة الصحة.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية اليوم السبت 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3452. كما سجلت 2560 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 55743.