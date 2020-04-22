بالفيديو.. قطر تقدم الخدمات الصحية "عن بعد"

عماد مراد-الدوحة

اعتمدت مؤسسة حمد الطبية في قطر على تقديم العديد من خدماتها الاعتيادية "عن بعد" بما في ذلك الاستشارات العاجلة، وذلك في إطار جهودها للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) لتجنيب مرضى الحالات الاعتيادية -وخاصة الأكثر عرضة لخطر العدوى- الحاجة لزيارة العيادات ودخول المستشفى.

وقال الدكتور خالد الرميحي رئيس قسم المسالك البولية والمشرف على إدارة خدمة الاستشارات العاجلة إن الحصول على الرعاية الصحية عبر الهاتف يمثل تغيرا كبيرا للكثير من المرضى، ولكنه في الواقع يمكن التعامل مع الكثير من الحالات الطبية وإدارتها "عن بعد" فضلا عن وصول الدواء إلى منزل المريض عن طريق "بريد قطر".

جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) سببت تغييرات جذرية في طريقة تقديم الخدمات الطبية، حيث تقدم معظم أقسام العيادات الخارجية بالمؤسسة حاليا نحو 90% من خدماتها الاعتيادية "عن بُعد، ويزيد هذا المعدل لدى بعض الأقسام مثل "المسالك البولية" ليصل إلى 100% من زيارات عياداته الخارجية التي تتم عن بُعد.