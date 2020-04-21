منظمة الصحة العالمية تحسم جدل نشأة كورونا وعلاقته بالخفافيش

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن جميع الأدلة المتوافرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش داخل الصين أواخر العام الماضي، ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في مختبر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد إن كان الفيروس خرج من مختبر في مدينة ووهان بوسط الصين.



وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية بجنيف إن "جميع الأدلة المتوافرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا، وأنه لم يتم تخليقه أو إنشاؤه في مختبر أو مكان آخر". وأضافت "من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني".



ومضت المتحدثة تقول إنه من غير الواضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر، لكن "من المؤكد" أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

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وكانت الصين قد أكدت أنها كانت دائما شفافة بشأن معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، غداة دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لها إلى توضيح مصدر الوباء العالمي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ أن "الصين لطالما عززت التعاون الدولي بشأن الوقاية من الأوبئة بشكل مفتوح وشفاف ومسؤول".

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر منو 170 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في الصين، وفق إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية.

وأحصيت رسميا قرابة 2.5 مليون إصابة في 193 بلدا ومنطقة.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا سواء لجهة عدد الوفيات أو الإصابات مع 42364 وفاة، متقدمة على إيطاليا (24114 وفاة) وإسبانيا (21282 وفاة) وفرنسا (20265 وفاة) وبريطانيا (16509 وفيات).

وقدر معهد باستور أن نحو 6% من الفرنسيين سيكونون مصابين بفيروس كورونا المستجد بحلول 11 مايو/أيار القادم.