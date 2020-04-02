هكذا يتدرج الحجر الصحي عبر 5 مستويات نفسية.. فكيف تعبرها بأفضل ما يمكن؟
وينغلق العالم أكثر فأكثر مع انضمام مدن وعواصم جديدة في كل القارات إلى الحجر الصحي المنزلي؛ إذ انضمت موسكو ولاغوس الاثنين 30 مارس/آذار الماضي إلى أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في العالم يلازمون منازلهم، على أمل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بالعزل التام، والذين لا يحترمون الإجراءات يواجهون عقوبة، تصل إلى سجن مدته خمس سنوات.
ويسمح لسكان موسكو -البالغ عددهم 12.5 مليون نسمة- بالخروج من منازلهم فقط للتوجه إلى العمل إذا كان ضروريا، وللطوارئ الطبية، وللمواد الغذائية، وللصيدلية، كما يمكنهم الخروج لرمي النفايات، أو نزهة الكلب في محيط مئة متر من مساكنهم.
أما في إيطاليا، فحذرت الحكومة المواطنين من أنه سيكون عليهم الاستعداد لفترة عزل تام "طويلة جدا" يتم رفعها تدريجيا، رغم تداعياتها الاقتصادية. وقال مستشار الحكومة في مجال الصحة لوكا ريتشيلدي "نخوض معركة طويلة جدا؛ ننقذ حياة الناس عبر سلوكنا".
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وقالت الكاتبة إن المدون سينا فرزانة المدير التنفيذي لشركة بول باث، الذي خضع في فبراير/شباط الماضي لحجرين صحيين، أحدهما في شنغهاي عند وصوله، والآخر في سان فرانسيسكو عند عودته، أوصى باتباع نموذج المراحل الخمس للحداد، وهو يقترح "خمس مراحل للحجر"، ليطور فيها الشخص رؤية إيجابية إلى حد ما للحجر.
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أما في المرحلة الثالثة المسماة مرحلة "الانتماء"، فتعود فيها الحياة إلى طبيعتها، ويصبح الشخص محترفا ويوزع وقته بين العمل والعائلة.
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من جهتها، قالت الدكتورة إيريس هاوت إن أزمة تفشي وباء كورونا الحالية تلقي بظلالها على الصحة النفسية؛ حيث يؤثر سيل الأخبار المفزعة عن الوفيات والضحايا حول العالم بالسلب على الحالة النفسية، ويؤدي إلى اعتلال المزاج، ويرفع خطر الإصابة بالاكتئاب.
وللحفاظ على الصحة النفسية في زمن كورونا؛ تنصح اختصاصية الطب النفسي الألمانية بعدم متابعة الأخبار بصفة مستمرة؛ حيث يكفي متابعتها مرة واحدة في اليوم للاطلاع على آخر المستجدات.
ورغم الحجر المنزلي فإنه يمكن البقاء على تواصل مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كفيسبوك وواتساب وبرامج الدردشة عبر الفيديو.
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كما أن تناول الطعام بشكل جماعي مع الأسرة من شأنه تحسين الحالة النفسية والمزاجية، شأنه في ذلك شأن سماع الموسيقى الهادئة ومشاهدة الأفلام المحببة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن مواجهة التوتر النفسي والضغط العصبي بممارسة الرياضة وتقنيات الاسترخاء -مثل اليوغا والتأمل- في المنزل.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تحسين الحالة النفسية والمزاجية، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي.
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