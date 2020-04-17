من الثوم إلى الشلولو.. خزعبلات لعلاج كورونا

د. أسامة أبو الرب

مع سباق الزمن الذي تخوضه مراكز الأبحاث العالمية لتطوير لقاح وعلاج لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، برزت تصريحات على وسائل إعلام تروج لوصفات عشبية أو منزلية لعلاج الفيروس، فما مدى مصداقيتها؟

فمن الوصفات الفول و"الشلولو" -وهو طبق مكون من الملوخية والثوم والليمون والشطة والملح- والشاي والماء الساخن والخل مع الماء والليمون، وغيرها من الخلطات.

سألنا الطبيب أحمد عبد الرزاق العجاج اختصاصي الأمراض الباطنية بالمستشفى الأهلي في قطر: هل يوجد علاج عشبي لفيروس كورونا؟ فأجاب "لا، رغم أن بعض الأعشاب لديها فاعلية خفيفة مضادة للميكروبات ومنها الفيروسات (مثل اليانسون والنعناع والزنجبيل وغيرها) لكن حتى الآن لا يوجد أي دليل علمي على فعالية أي علاج عشبي في القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أو الوقاية منه".

وعندما سألناه: هل يوجد غذاء أو طبق يحمي من فيروس كورونا الجديد أو يعالجه، أجاب في تصريح خاص للجزيرة نت "لا يوجد أي دليل علمي على فعالية أي طعام في الوقاية من فيروس كورونا الجديد أو علاجه".

وردا على سؤالنا: لماذا يقبل بعض الناس على المزاعم غير العلمية ويتبعونها مع أنها قد تؤدي إلى هلاكهم؟، قال اختصاصي الأمراض الباطنية "هناك أسباب كثيرة لهذا السلوك غير العقلاني ومنها: أنها أشياء رخيصة ومتوفرة وهذا يناسب الفقراء والمحتاجين والذين لا تتوفر لديهم رعاية صحية جيدة، كذلك يصبح الناس في حالات الهلع والخوف مستعدين لقبول كل ما يدغدغ رغباتهم ويؤمن لهم حلولا لمشاكلهم حتى لو كانت أوهاما".

وأضاف "من الأسباب أيضا أن هناك قوى اقتصادية لا يستهان بها تروج لما يسمى العلاج البديل والمكملات الغذائية، ولا ننسى دور الجهل ودور الإعلام والثقافة المحلية وغيرها".6150108979001 e4775706-1b6d-41c4-ba5b-e1a5a42e27b3 32acfe2c-4194-48b9-a39f-54b896ab7d90 video

مشكلة المزاعم المضللة والعلاجات الوهمية كبيرة دفعت منظمة الصحة العالمية إلى التحذير منها، وهنا نقدم أبرز تلك العلاجات المضللة:

1- غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي، إذ قالت المنظمة إنه لا توجد أي بينة على أن غسل الأنف بانتظام بمحلول ملحي يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

2- الثوم، إذ قالت إنه يعد طعاما صحيا، ويتميز باحتوائه على بعض الخصائص المضادة للميكروبات. ومع ذلك، لا توجد أي بينة تثبت أن تناول الثوم يقي من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

3- وضع زيت السمسم على البشرة، إذ نفت المنظمة أن يكون هذا الزيت قادرا على القضاء على فيروس كورونا المستجد.

حملة

وبداية الشهر الجاري قالت السلطات البريطانية إنها تشن حملة على العلاجات الوهمية لفيروس كورونا الذي ليس له حاليا علاج محدد مرخص.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية إنها تتحرى عن 14 منتجا وهميا أو غير مرخص لعلاج كوفيد-19. وأضافت أنها تتحرى عن معدات زائفة للاختبار الذاتي وأدوية معجزة.

وقالت المسؤولة بالوكالة ليندا سكاميل "لا تخدعكم عروض المنتجات الطبية الموجودة على الإنترنت للمساعدة في منع كوفيد-19 أو علاجه".

وأضافت "لا يوجد علاج مجاز رسميا لعلاج أو منع كوفيد-19، ومن ثم فإن أي ادعاء لفعل ذلك غير مجاز وليس لديه موافقات تنظيمية ضرورية كي يتم بيعه في سوق المملكة المتحدة".

وكان تقرير لصحيفة لوتان السويسرية قال إن العلاجات التقليدية "الشعبية" -على سبيل المثال- قد استخدمت على نطاق واسع بالصين، إلى جانب الأدوية الغربية، خلال وباء سارس عام 2003 الذي أودى بحياة 774 شخصا في جميع أنحاء العالم، معظمهم بالصين. ولكن دراسة منظمة كوشران أثبتت عام 2012 أن هذا المزيج من العلاجات "لم يغير شيئا" في مكافحة الوباء.

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من جانب آخر، قدم لنا الدكتور العجاج النصائح التالية للوقاية من عدوى كورونا:

1- تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

2- تجنب المخالطة اللصيقة (ضمن مسافة مترين) مع أي شخص خارج منزلك.

3- اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون لمدة عشرين ثانية على الأقل، أو استخدم مطهرا يدويا يحتوي على الكحول بنسبة 70% على الأقل.

4- غط فمك وأنفك بمرفقك أو بمنديل عند السعال أو العطس. وتخلص من المنديل بعد استخدامه.

5- تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.

6- نظف وطهر يوميا الأسطح التي تلمسها بشكل متكرر.

7- عند التسوق اتبع الإجراءات التالية وعند العودة للمنزل: اترك حذاءك خارج المنزل، تخلص من القفازات والكمامة قبل الدخول للمنزل، تخلص من أكياس التسوق، اغسل بالماء والصابون كل الأشياء التي يمكن غسلها كالخضار والفواكه، عقم ما يمكن تعقيمه، أما ما لا يمكن غسله أو تعقيمه فاتركه لمدة ٢٤ ساعة دون لمس.

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8- إذا كنت تعاني من مرض مزمن وكنت معرضا بشكل أكبر لخطر الإصابة بحالة حادة من المرض، فاستشر طبيبك بشأن اتباع طرق إضافية لحماية نفسك، لكن يفضل عدم الخروج من المنزل وعدم الاحتكاك بالآخرين، وعند ضرورة الخروج أو التواصل مع الآخرين يجب اتباع الإجراءات أعلاه إضافة إلى لبس كمامة وقفازات.