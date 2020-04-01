13 نصيحة لتسوق آمن من كورونا

د. أسامة أبو الرب

مع سعينا لحماية أنفسنا ومجتمعاتنا من فيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض كوفيد-19، يطرح سؤال مهم جدا عن الطريقة الصحية والآمنة للتسوق حتى لا نتعرض للعدوى، ونقدم لك هنا الجواب.

ورغم أنه يمكن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، فإن الطريقة الرئيسية لانتشار الفيروس هي الاتصال بشخص آخر مصاب. وبناء على هذه الحقيقة نقدم لك النصائح التالية لحمايتك من كورونا خلال التسوق:

1- قلل عدد مرات الذهاب للتسوق، فكلما ذهبت للمتجر زاد الخطر. من الأفضل حصر التسوق بمرة أسبوعيا أو كل أسبوعين.

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2- اغسل يديك قبل الذهاب للمتجر بالماء والصابون ‫لمدة 20 ثانية وجففهما جيدا، حتى لا تصيب الآخرين في حال وجود العدوى بكورونا لديك دو أن تعرف.

3- ينصح بالذهاب للمتاجر في الوقت الذي تقل فيه ‫أعداد المشترين، مثل الصباح الباكر أو قبل الإغلاق ليلا.

4- اذهب بمفردك للتسوق، لا تأخذ معك زوجتك أو الأطفال.

5- اترك مسافة 1.5 إلى مترين بينك وبين المتسوقين الآخرين، وينصح خبراء المعهد الاتحادي الألماني بالحفاظ على مسافة 1.5 متر عند ‫التحدث مع الآخرين.

6- يجب تقليل فترة الوجود في المتجر بمعرفة وكتابة قائمة المشتريات، حتى ‫لا يضيع الوقت في المتجر ذهابا وإيابا دون داع، وهو ما يزيد من فرص ‫الاحتكاك والاتصال بالآخرين.

7- تقليل لمس الأسطح إلى أقل قدر ممكن، ويفضل عدم ‫إطالة الوقت في المتجر بأمور مثل قراءة محتوى الطعام.

8- إحضار حقيبة التسوق الخاصة بدلا من عربات التسوق والتي تنتقل من يد ‫لأخرى، ويمكن اصطحاب مناديل مضادة للبكتيريا ومواد مطهرة ضد العدوى.

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9- إذا لم يكن ممكنا إحضار حقيبة التسوق الخاصة أو كنت ستشتري الكثير من الأشياء فعند أخذ عربة التسوق امسح مقبضها بمنديل مطهر.

10- لا تستعمل الهاتف خلال التسوق، إذ قد ينتقل الفيروس من يدك إلى الهاتف، وعندما تتلقى مكالمة ستضع الهاتف على فمك وسينتقل لك الفيروس.

11- ليس واضحا أيهما أفضل الدفع نقدا أو بالبطاقة، المهم هو أن تستعمل الطريقة التي فيها تلمس أقل عدد من الناس أو الأسطح.

12- بعد أن تنتهي من التسوق اغسل يديك جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

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13- أيضا ليس واضحا ما إذا كان من الضروري تطهير الأشياء التي اشتريتها عند وصولك المنزل، ويرى البعض أن هذا تصرف مفرط في الحذر.

استشر طبيبك أو الهيئات الصحية في بلدك، والنقطة الأهم هي غسل يديك بعد التعامل مع العبوات وعندما تنتهي من وضع الأشياء.

ختاما وللحماية من فيروس كورونا ينصح بالتباعد الاجتماعي وتجنب المخالطة هذه الفترة، وغسل اليدين جيدا، لا سيما قبل لمس الوجه أو الأكل.