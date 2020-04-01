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صحيفة فرنسية: كورونا أقل فتكا من التقديرات الأولية

دراسة: احتمال الوفاة بهذا الفيروس بعد ظهور أعراضه جاءت أقل بكثير مما أشارت إليه التقديرات الأولية (الفرنسية)
دراسة: احتمال الوفاة بهذا الفيروس بعد ظهور أعراضه جاءت أقل بكثير مما أشارت إليه التقديرات الأولية (الفرنسية)
قالت صحيفة ليزيكو الفرنسية إن دراسة جديدة نشرت في مجلة "نيتشر ميديسن" كشفت أن البيانات التي تم جمعها في ووهان منذ بداية الوباء تشير بشكل واضح إلى محدودية خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مقارنة بما كان متوقعا.

وأوضحت الصحيفة أن الخبر السار حسب الدراسة، هو أن احتمال الوفاة بهذا الفيروس بعد ظهور أعراضه جاءت أقل بكثير مما أشارت إليه التقديرات الأولية.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية عن معدل وفيات يبلغ 3.4%، استنتج مؤلفو الدراسة، بعد تحليل البيانات التي تم جمعها في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي، حيث ظهر الوباء في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن احتمال الوفاة بعد الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض الأولى لا يتجاوز 1.4% في التحليل النهائي.

وسلطت الدراسة الضوء على عامل الخطر المتعلق بسن المريض، بحيث يكون المرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر عرضة للإصابة بالمرض بمعدل 5.1 مرات، أكثر من أصحاب الفئة العمرية الواقعة بين 30 و59 عاما.
المصدر : ليزيكو
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