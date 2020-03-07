ما أسباب الثآليل لدى الأطفال؟
أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن الثآليل (Warts) هي مرض جلدي عبارة عن نتوءات صلبة وخشنة الملمس تظهر على ظهر اليد والأصابع وباطن اليد وباطن القدم.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة الطفل أن الإصابة بالثآليل تحدث بسبب "فيروس الورم الحليمي البشري" (HPV)، الذي ينتشر في المسابح وصالات الألعاب الرياضية بصفة خاصة.
ويمكن علاج الثآليل بواسطة الليزر أو تجميدها بواسطة النيتروجين السائل.
ولتجنب الإصابة بالثآليل لا يجوز السير بأقدام حافية في المسابح وصالات الألعاب الرياضية.
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