‫ما أسباب الثآليل لدى الأطفال؟‬

أوردت مجلة "كيندر" الألمانية أن‬ ‫الثآليل (Warts) هي مرض جلدي عبارة عن نتوءات صلبة وخشنة الملمس تظهر‬ ‫على ظهر اليد والأصابع وباطن اليد وباطن القدم. ‬

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‫وأوضحت المجلة المعنية بصحة الطفل أن الإصابة بالثآليل تحدث بسبب "فيروس‬ ‫الورم الحليمي البشري" (HPV)، الذي ينتشر في المسابح وصالات الألعاب‬ ‫الرياضية بصفة خاصة. ‬

‫ويمكن علاج الثآليل بواسطة الليزر أو تجميدها بواسطة النيتروجين السائل.‬

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‫‬‫ولتجنب الإصابة بالثآليل لا يجوز السير بأقدام حافية في المسابح وصالات‬ ‫الألعاب الرياضية.