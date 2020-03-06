لحماية نفسك من كورونا.. إليك 7 طرق لتحية شخص دون مصافحته

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميا تسعين ألفا، والوفيات 3200. ونقدم لك هنا سبع طرق لتقليل الاتصال الجسدي غير الضروري مع الآخرين كالمصافحة والتقبيل، وذلك لخفض خطر انتقال عدوى كورونا.

وفي تقريرها الذي نشره موقع "ماشابل ميدل إيست"، قالت الكاتبة نيكول غالوتشي إن من المهم غسل اليدين بشكل صحيح ومتكرر، وعدم لمس الوجه للوقاية من المرض.

ويمكن أن يصاب الأشخاص بعدوى مرض كوفيد-19 عن طريق الأشخاص الآخرين المصابين بالفيروس، ويمكن للمرض أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر من الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصاب بمرض بكورونا.

وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، ويمكن حينها أن يصاب الأشخاص الآخرون بمرض كوفيد-19 عند ملامستهم هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنوفهم. كما يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض كوفيد-19 إذا تنفسوا القُطيرات التي تخرج من الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفيره.



ولذا فمن الأهمية بمكان الابتعاد عن الشخص المريض بمسافة تزيد على متر واحد.

وبدل مصافحة أحد المعارف أو تقبيل الأصدقاء، حاول استخدام إحدى هذه التحيات التي لا تتطلب أي لمس:

1- قل "مرحبا"

أوضحت الكاتبة أن التحية لا ينبغي أن تنطوي على اتصال جسدي، لذلك فلا حرج في القول مرحبا من دون القيام بأشياء أخرى. قل "مرحبا" ثم سارع بطرح سؤال، مثل: "كيف حالك؟" للحفاظ على استمرارية المحادثة.

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2- لمس القدمين

ظهرت طريقة جديدة لإلقاء التحية جراء انتشار فيروس كورونا، وهي لمس القدمين، ويطلق عليها اسم "تحية ووهان". وأصبحت مقاطع الفيديو الخاصة بهذه التحية الفريدة التي التُقطت في الصين وإيران مشهورة، كما أنها تبدو رائعة.

3- لوّح للشخص

أفادت الكاتبة بأن التلويح ليس مشروطا ببعد المسافة بين الناس، فإن فعْل ذلك لشخص يقف أمامك هو أمر مقبول تماما.

4- أومئ برأسك

إن إيماءة الرأس يمكن أن تكون طريقة رائعة للتحية، ويمكنك التدرب عليها أمام المرآة عدة مرات لإتقانها.

5- ضربة قبضة دون لمس

إن التحيّة المتمثلة في ضربة قبضة هي كلاسيكية وسهلة، لذا إذا كنت من المعجبين بها، فاستمر في استخدامها، ولكن دون إكمالها تماما. توقّف قبل أن تلمس يد الشخص الآخر.

6- التحية العسكرية

لا ينبغي أن تكون التحيات العسكرية محرجة، إذ يمكنك الإبداع في تنفيذها واختراع طريقة خاصة بك.

7- نفّذ القبلات الهوائية

أوضحت الكاتبة أن قبلات الخد الحقيقية يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر في مثل هذا الوقت. في المقابل، إن القبلات الهوائية طريقة آمنة للتحية.