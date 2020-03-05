9 علاجات منزلية لاحتقان الأنف

إذا كنت تعاني من الضغط والألم الناتجين عن الأنف المحتقن فإنه يمكنك اللجوء إلى بعض العلاجات الطبيعية للتخفيف من هذه الأعراض، مع التأكيد هنا أن هذه العلاجات ليست بديلا عن استشارة الطبيب والعلاج الطبي.

1- تناول الفجل الحار

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" في نسختها الكندية، قالت الكاتبة تايلور شيا إن الفجل الحار هو علاج منزلي قديم لفتح الجيوب الأنفية والمساعدة على التخلص من المخاط.



أضف الفجل الحار إلى الشطيرة المفضلة لديك أو امزج ملعقة كبيرة من صوصه مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وأخرى من عصير الليمون، ثم ضع هذا المزيج على قطع البسكويت وتناول منه حتى يبدأ الأنف في تصريف المخاط.

يمكنك أيضا إضافة الجزر المبشور إلى الأرز المطبوخ أو البطاطا المهروسة، وإذا كانت مشكلتك مزمنة فحاول تناول الفجل الحار منذ بداية الأعراض، وبهذه الطريقة ستخلص بسرعة جسمك من أي مخاط راكد قد يكون بمثابة أرض خصبة للبكتيريا والعدوى.

2- اصنع كمادة من الزنجبيل الساخن

لتحضير هذا العلاج، نصحت الكاتبة بقطع قطعة من جذر الزنجبيل طولها ثلاث بوصات، ثم إضافتها إلى قدر فيه مقدار كوبين من الماء المغلي، غط القدر واترك المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، ثم انقع قطعة قماش في المزيج وتأكد أنها ليست ساخنة جدا حتى لا تحرق بشرتك، ثم ضعها على وجهك لمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، افعل هذا مستلقيا على الأريكة ورأسك مرفوع للمساعدة في فتح الجيوب الأنفية.



ويمكنك كذلك شرب كوب ساخن من شاي الزنجبيل لفتح الممرات الأنفية المسدودة نظرا لخصائصه المضادة للالتهابات.

3- البخار مع الأعشاب المطهرة

أوضحت الكاتبة أنه يمكنك وضع ثلاث ملاعق صغيرة من الزعتر المجفف وثلاث ملاعق أخرى من النعناع المجفف في وعاء صغير عازل للحرارة وإضافة الماء المغلي، ثم انحن في اتجاه الوعاء وغط رأسك والوعاء بمنشفة سميكة واستنشق البخار لمدة 10 دقائق، مع الحفاظ على وجهك بعيدا مسافة تتراوح بين ثماني و10 بوصات عن الماء حتى لا يحترق.

كرر ذلك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم حسب الحاجة حتى لا تشعر بالضيق.



وفي الواقع، إن الزعتر مضاد للجراثيم، والمنثول الموجود في النعناع هو مزيل طبيعي للاحتقان، مما يسهل عملية التنفس.

4- امنح وجهك تدليكا مهدئا

من الغريب تدليك الجيوب الأنفية بالأصابع، إلا أنه يمكن أن يحفز الدورة الدموية في المنطقة ويساعد على توقف الألم، وباستخدام السبابتين اضغط بشدة على الحافة الخارجية لأنفك عند قاعدته، واستمر لمدة 30 ثانية ثم توقف، وكرر هذه العملية ثلاث أو أربع مرات.

5- خذ رشفة من خل التفاح

عندما يكون فيها أنفك مسدودا يمكنك شرب القليل من خل التفاح، يحتوي هذا العلاج المنزلي الشامل على البوتاسيوم الذي يخفف المخاط وحمض الخليك الذي يمنع نمو البكتيريا المتسببة في احتقان الأنف، اخلط ملعقة صغيرة من خل التفاح في كوب من الماء واشربه للمساهمة في تصريف الجيوب الأنفية.

6- اشرب الكثير من السوائل

إن شرب الكثير من السوائل يخفف المخاط الموجود في الممرات الأنفية، مما يجعل من السهل على الجيوب الأنفية المحتقنة تصريف سوائل الأنف المسدود وتخفيف الضغط عنه.



وتساعد المشروبات الدافئة على فتح الجيوب الأنفية المسدودة بسرعة، لذلك احتس أكوابا من الشاي الساخن بالإضافة إلى الماء العادي، يشار إلى أن منقوع الزنجبيل والنعناع أيضا يحتوي على فوائد عشبية تقلل احتقان الأنف.

7- اشرب الشاي بالنعناع

بينت الكاتبة أن المنثول في النعناع يساعد على تخفيف المخاط وفتح الممرات الأنفية، وستعمل حرارة الشاي مع المنثول المهدئ كعلاج منزلي صحي للمساعدة في توفير الراحة واستعادة التنفس الطبيعي.

8- جرب الثوم

يتميز الثوم بخصائص مضادة للجراثيم يعتقد أنها تخفف الاحتقان، أضف الثوم الطازج إلى وجباتك المفضلة، أو يمكنك تجربة العلاج المنزلي المتمثل في تنفس بخار الثوم عن طريق إضافة بعض الشرائح الطازجة منه إلى كوب من الماء المغلي.

9- أكل الفلفل الحريف

إن "الكابسيسين" الموجود في الفلفل الحريف يساهم في تجفيف المخاط في الممرات الأنفية، مما يجعل التنفس أسهل.



وبالإضافة إلى ذلك، يعد الفلفل الحريف من التوابل المضادة للالتهابات ويمكن أن يقلل الشعور بانسداد الأنف، رش الفلفل الحار على وجبات الطعام المفضلة لديك أو اشرب "الشاي الحار" المكون من ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحريف مضافة إلى كوب من الماء المغلي.