استنفار لمواجهة كورونا.. وفيات في إيطاليا والعراق وإصابات جديدة بالهند وبريطانيا والجزائر

المطاعم في نابولي الإيطالية مهجورة بسبب كورونا (غيتي)

إصابات جديدة

من جهة أخرى، ذكرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 129 حالة، بينما توفي تسعة أشخاص بالفيروس في أميركا حتى الآن.

وفي بريطانيا، أظهرت أرقام وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 85 شخصا، في أكبر قفزة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.



كما ارتفع عدد المصابين في الهند بشكل حاد إلى 29 شخصا، منهم 16 سائحا إيطاليًّا وموظف بشركة للمدفوعات المالية كان قد سافر إلى إيطاليا.



بدورها، أكدت وزارة الصحة الجزائرية ظهور تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس داخل البلاد إلى 17. وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة (نحو 40 كلم غرب الجزائر العاصمة) بالإضافة إلى رجل إيطالي.



كما أعلنت وزارة الصحة السعودية رصد ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من إيران عبر البحرين. وقال بيان إن المواطن السعودي "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".

وأعلنت السلطات الصحية في إيرلندا الشمالية رصد حالتين جديدتين ليصل عدد المصابين هناك إلى ثلاثة. وفي المجر قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان إن السلطات رصدت أولى حالتي إصابة بالفيروس لطالبين إيرانيين.



كما أعلن عن أولى الإصابات في بولندا والأرجنتين وتشيلي وجبل طارق، وكذلك داخل المؤسسات الأوروبية في بروكسل مع إصابة موظفين.



تباطؤ

ومقابل تواصل تفشي الفيروس في مختلف أنحاء العالم، سجل تباطؤ في البلدين الأكثر تضررا منه وهما الصين وكوريا الجنوبية.



ففي الصين حيث ظهر الفيروس في ديسمبر/كانون الأول الماضي وتسبب في وفاة 2981 شخصا، لا يزال الحجر الصحي مفروضا على 56 مليون نسمة في إقليم هوبي، بؤرة الوباء، بينما تراجع عدد الإصابات الجديدة لليوم الثالث على التوالي.

غير أن الصين تخشى الآن إصابات جديدة لدى مواطنين عائدين من الخارج، بعد إحصاء ما لا يقل عن 13 إصابة في الأيام الأخيرة لدى صينيين عائدين، ثمانية منهم زاروا إيطاليا التي تسجل ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية.

رفوف المواد الصحية في متاجر نيويورك فارغة بسبب الإقبال الشديد خوفا من كورونا (الأناضول)

استنفار وتدابير

وأمام الانتشار المطرد للفيروس، أعلنت إيطاليا إغلاق المدارس لأسبوعين وتخزين الكمامات الطبية وإلغاء فعاليات بالجملة في تدابير تعكس قلق الدول من تفشي كورونا الذي تسبب في حالة من الذعر في العالم ويلقي بثقله على الاقتصاد العالمي.

وخلال أسابيع بات مخزون معدات الحماية الفردية للوقاية من المرض "ينفد بسرعة" في العالم، مع تهديد قدرة الدول على الاستجابة بسبب الفوضى الخطيرة والمتنامية لخطوط إمداد معدات الحماية الفردية على المستوى العالمي.



وتعتزم الحكومة الفرنسية مصادرة مخزون الكمامات الطبية بموجب مرسوم صدر الأربعاء. وتعتبر فرنسا التي أحصت أربع وفيات حتى الآن وأكثر من 200 إصابة مؤكدة، من بؤر الوباء الرئيسية في أوروبا بعد إيطاليا.



وأعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي فيروس كورونا، مؤكدة أنها تنظر إلى الوضع "بجدية كبرى" مع تزايد عدد الإصابات بشكل متواصل. وفي لندن أعلن منتجو آخر فيلم لجيمس بوند تأجيل عرضه على الشاشات في العالم.



من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي تأجيل زيارة كانت مقررة لرئيس أركانه الجنرال أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة، على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي تفشى حتى الآن في 81 بلدا وأصاب 95 ألف شخص وتسبب في وفاة 3200 شخص، حسب آخر الأرقام.