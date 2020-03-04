7 بدائل صحية للقهوة تجعلك مفعما بالحيوية

يرى البعض أن القهوة هي الحل العملي لإعادة تنشيط العقل والجسم بسرعة، نظرا لاحتوائها على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائيّة المفيدة للصحّة، لذلك يجد البعض صعوبة في الاستغناء عنها.

وقالت فرانشيسكا فيوري، في تقرير بصحيفة "مالا روسا" الإيطالية، إن الفوائد الكثيرة التي تقدّمها القهوة لا تنفي حقيقة أن النسبة المرتفعة من الكافيين نتيجة الإفراط في استهلاكها يمكن أن تؤدّي إلى الإصابة ببعض المشاكل. بناء على ذلك، من الضروري تعويض القهوة ببدائل أخرى من شأنها أن تمنح دفعة من الطاقة دون الشعور بالحنين إلى القهوة.

وأشارت الكاتبة إلى أنّ بعض الأشخاص لا يحبذون شرب القهوة، ويرغب آخرون في التقليل من استهلاكها لتجنّب مشاكل إدمانها، ولكنّ من الصعب مقاومة رائحة القهوة الفوّاحة صباحا لأنّهم يجدون فيها الحل الأمثل والأسرع لتنشيط أجسامهم وعقولهم.

صحيح أنّ القهوة مشروب سحري وفعّال يساعد على مكافحة العديد من المشاكل الصحية، ويمكن اعتباره مصدرا للسعادة أيضا، ولكن احتواءها على نسبة عالية من الكافيين يجعل للإفراط في استهلاكها عواقب سلبية، مثل الأرق.

ولتجنب مضاعفات استهلاك الكافيين، يجب الاكتفاء بجرعات محدودة. ويعتمد هذا بشكل طبيعي على عزيمة مدمن القهوة. يمكن القول إنّ شرب ثلاثة أو أربعة أكواب قهوة يوميا تتيح للإنسان التمتّع بفوائدها الصحية والنفسية والوقائية. أما عند تناول جرعات عالية جدا، فيمكن أن يسبب الكافيين عدم انتظام دقات القلب وإرهاق الجهاز القلبي الوعائي. كما تتأثر الكليتان أيضا بالآثار الجانبية للكافيين.

وذكرت الكاتبة أنّه يمكن استبدال القهوة بمنتجات أخرى طبيعية لها نفس فوائد القهوة، نتعرف هنا على بعضها:

1- الجنسنغ

تحتوي مئة غرام منها على 150 سعرة حرارية. وتتوفر هذه النبتة في الصين وكوريا والمناطق الشرقية من روسيا. وتستخدم منشطا ومحفزا للجهاز المناعي، كما أنها تحسن استجابة الجهاز العصبي المركزي، وتقوي القدرة على التركيز.

وتجدر الإشارة إلى أن الجنسنغ اشتهرت بكونها علاجا فعالا لمشاكل الانتصاب لدى الرجال.

2- شاي ماتشا الأخضر

يعد الخيار الأمثل لاستبدال القهوة، ويطلق عليه أيضا الشاي الأخضر الياباني. يعتبر غنيا بمضادات الأكسدة التي تبطئ الشيخوخة الخلوية. ويعزز القدرة على التركيز ويحفز وظائف الجهاز الهضمي، ويسرع عملية الأيض، ويزيد من الشعور بالشبع، وبالتالي يساعد على فقدان الوزن، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

وتعود كل هذه المزايا إلى مجموعة من العناصر المغذية على غرار الفيتامينات ب 1 وب 2 وسي والبيتا كاروتين والبوليفينول. ولكن من الأفضل عدم شرب هذا الشاي في المساء لأنه يحتوي أيضا على الكافيين، وإن كان بكميات محدودة جدا.

3- قهوة الطرخشقون

تحظى بشعبية كبيرة في أميركا الشمالية، وتحضّر باستخدام جذور نبتة الطرخشقون التي تحمص وغالبا ما تخلط بالشعير. ولا تحتوي على الكافيين، وتتميز بمذاق حامض ومرّ. وهي غنية بالأملاح المعدنية مثل البوتاسيوم والحديد والكالسيوم، علما بأنها مدرة للبول وتساعد على تنظيم الجهاز الهضمي. ولكن يحظر شربها على مرضى الكلى أو المصابين بالتهاب المعدة أو القرحة.

4- قهوة الشيكوريا (الهندباء البرية)

من بين أفضل بدائل القهوة التقليدية. تساعد على الهضم، وتقاوم الجذور الحرّة وتبطئ الشيخوخة الخلوية.

5- المتّة

يصنع هذا المشروب من أوراق المتة وأغصانها المجففة ويستخدم كبديل للقهوة والشاي، ويتناول ساخنا. يتميز بالقدرة على تحفيز الجهاز العصبي المركزي وزيادة الطاقة.

6- شاي نبتة الماكا

يتوفر في أميركا الجنوبية، وهو ذو خصائص مفيدة وخالية من الكافيين والدهون. ويساعد على إمداد الجسم بالطاقة عند الحاجة، خاصة تحت تأثير الضغط.

7- شاي كرك

عادة شائعة في تقاليد الهند، ويمكن العثور عليه في المتاجر المتخصصة أو محلات العلاجات العشبية. يحضر هناك من مزيج من الشاي الأسود والتوابل مثل الزنجبيل أو الزعفران وبذور الهيل الأخضر واليانسون والقرفة وبذور الشمر والفلفل والقرنفل مع الحليب. ويحتوي على الكافيين لكن بنسبة منخفضة.