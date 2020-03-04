منها خفض خطر الإصابة بالسرطان.. 9 فوائد مذهلة للكرز

يعد الكرز وجبة خفيفة، بإمكانك تناوله طازجا، وأيضا مسلوقا مع الصلصة أو مجففا مع السلطة أو الحبوب.

علاوة على ذلك، يمكنك أن تتناول الكرز المجمد أو أن تضيفه إلى المثلجات أو أن تشرب عصير الكرز وأن تستخدم مسحوق الكرز المجفف بالتبريد. كما ترى، لديك خيارات لا حدود لها.

وقال موقع "باور أوف بوزيتيفيتي" الأميركي إن حصة واحدة من الكرز تساوي كوبا واحدا، أو حوالي 21 حبة من الكرز إذا لم يكن لديك كوب قياس. وتحتوي كل حصة على أقل من مئة سعرة حرارية، ناهيك عن أن هذه الفاكهة تعد غنية بالكثير من المواد المغذية والفيتامينات.

ونقدم هنا فوائد صحية للكرز:

1- مضادات الأكسدة

تتمثل فوائدها في تقليل الالتهاب، كما يمكن أن تحفز عملية التدمير الذاتي للخلايا السرطانية.

2- فيتامين سي

توفر حصة واحدة من هذه الفاكهة 18% من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز نظام المناعة والحصول على بشرة نضرة.

3- الألياف

من خلال تناول حصة واحدة، ستحصل على 3.2 غرامات من الألياف. وهذا ما يجعله غذاء عالي الألياف يمكن أن يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى.

4- يقلل من الإصابة بالسرطان

من المرجح أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبلعوم والفم والحنجرة والرئة. وتساعد المغذيات والمعادن الموجودة بهذه الفاكهة على محاربة الخلايا السرطانية.

5- تحسين دورة النوم

هذه الفاكهة مصدر جيد للميلاتونين، وهرمون يساعد على تنظيم دورات النوم. لذلك عندما يكون مستوى هرمون الميلاتونين منخفضا في جسمك، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من الخلود إلى النوم.

6- يخفف من الألم بعد التمارين الرياضية

يستهلك الرياضيون المحترفون والعاملون بمجال كمال الأجسام بانتظام عصير الكرز الطبيعي. كما أنه يساعد على تخفيف آلام الرياضيين الهواة وأولئك الذين يمارسون الرياضة في أوقات فراغهم.

7- البوتاسيوم

تحتوي حصة واحدة من الكرز تحتوي على حوالي 9% من الكمية اليومية المطلوبة من البوتاسيوم الذي يسمح لأعضائك بالعمل بشكل صحيح، ويحافظ على صحة القلب والكلى والدماغ والعضلات.

علاوة على ذلك، يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتنظيم ضغط الدم. كما أنه يخفف من حدة التشنج العضلي، ويمكن أن يساعد في تقوية العضلات.

8- يعزز صحة العين

عن طريق إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي، فإنك ستمنع تدهور بصرك، إلى جانب تحسين الرؤية، وذلك لأن حصة واحدة من الكرز غنية بالبيتا كاروتين الذي يحافظ بشكل مباشر على البصر.

9- يحمي الدماغ

تتميز الأنثوسيانينات الموجودة في الكرز بخصائص تحمي من المشاكل التنكسية العصبية، ومن اضطرابات مثل مرض باركنسون (الشلل الرعاش) أو ألزهايمر.