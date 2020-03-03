منهم من مات.. تعرف على المسؤولين الإيرانيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا

الجزيرة نت-طهران

بعد نحو أسبوعين من تأكيد أولى الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إيران، سجلت الدولة أكبر عدد من الإصابات والوفيات في صفوف مسؤوليها بين الدول الموبوءة.

وفي ما يلي أبرز الأسماء التي أصيبت أو توفيت جراء تفشي الفيروس في إيران حتى الآن:

إيرج حريرجي

بعد يوم من ظهوره متعبا في مؤتمره الصحافي الذي عقده مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، نشر إيرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيراني أمين اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مقطعا مصورا أكد خلاله إصابته بالفيروس، ليكون أول مسؤول في الجمهورية الإسلامية يخضع للحجر الصحي، في حين وعد بأنه والشعب الإيراني سيقهر فيروس كورونا المستجد.

معصومة ابتكار

معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة طالبت قبل تأكيد إصابتها بالفيروس بعدم تسييس الوباء الجديد. ابتكار التي شغلت منصب رئيس منظمة حماية البيئة في إيران لأكثر من 12 عاما، لعبت دورا بارزا في قضية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين عام 1979. وتخضع نائبة الرئيس الإيراني حاليا للحجر الصحي في بيتها بالعاصمة طهران.

صادقي أول برلماني إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا (الصحافة الإيرانية)

خسرو شاهي

توفي رجل الدين الإيراني البارز هادي خسرو شاهي جراء إصابته بفيروس كورونا في مدينة قم، التي انتشر منها المرض إلى جميع المحافظات الإيرانية تقريبا. وفضلا عن تدريسه بالحوزة العملية، فقد تولى خسرو شاهي رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة (2001-2004)، وقاد بعثة بلاده الدبلوماسية في الفاتيكان.

مير محمدي

بعد أربعة أيام من وفاة والدته (شقيقة المرجع الديني آية الله موسى شبيري زنجاني) جراء إصابتها بفيروس كورونا، توفي النائب الأسبق عن مدينة قم عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محمد مير محمدي صبيحة عيد ميلاده 71 بالمرض ذاته.

والمعروف أن مير محمدي كان من أبرز مقربي المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وتولی رئاسة مكتبيهما خلال أعوام طويلة.

كما تحدثت بعض التقارير عن وضع المرجع الديني شبيري زنجاني تحت الحجر الصحي بعد وفاة مسؤول مكتبه مجتبى فاضلي جراء الإصابة بالفيروس.

مصطفى بور محمدي

غادر مستشار رئيس السلطة القضائية وزير العدل الإيراني السابق مصطفى بور محمدي مستشفى مسيح دانشوري الخاص بعلاج وباء كورونا بالعاصمة طهران. في حين وصف نجله "علي" حالته الصحية بأنها مستقرة.

وتولى بور محمدي حقيبة الداخلية في الحكومة الأولى للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي أقاله بعد ثلاثة أعوام، كما يشغل هذا السياسي رئاسة جمعية رجال الدين المحافظين في إيران.

طواقم طبية إيرانية تقوم بمسح حرارة المواطنين في مداخل المدن (الصحافة الإيرانية)

بور خانعلي

مدير منظمة الجهاد الزراعي في مدينة رودبار (شمالي البلاد) رضا بور خانعلي توفي بعد أربعة أيام من تلقيه العلاج بسبب إصابته بالفيروس.

محمد رضا قديري

رئيس جامعة قم للعلوم الطبية محمد رضا قديري أعلن أولى الإصابات والوفيات في مدينته، وحذر من تفشيه إلى المحافظات الأخرى، مطالبا بوضع المدينة تحت الحجري الصحي، وهو ما لم يلق آذانا مصغية حتى الآن. ووضعت السلطات الطبية في إيران قديري تحت الحجر الصحي، لكنه لا معلومات متوفرة بعد عن وضعه الصحي.

محمد رمضاني دستك

بعد أربعة أيام من الإعلان عن فوزه في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن مدينة آستانة أشرفية بمحافظة كيلان (شمالي البلاد)، توفي النائب المحافظ محمد رمضاني دستك جراء إصابته بالفيروس خلال حملاته الدعائية.

محمود صادقي

النائب البارز محمود صادقي أول برلماني أعلن إصابته بفيروس کورونا في تغريدة على تويتر، ومن داخل الحجر الصحي طالب رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئیسي بمنح سجناء القضايا الأمنية والسياسية إجازات لتجاوز هذا الوباء إلی جانب عائلاتهم.

تعقيم الشوارع في إيران (الصحافة الإيرانية)

مجتبى ذو النور

نشر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور مقطع فيديو أعلن إصابته بالفيروس، وأنه يخضع للحجر الصحي. كما أكدت النائبة معصومة آقابور عليشاهي إصابتها بالوباء ومكوثها تحت الحجر الصحي.

خمسة نواب

من ناحيته، أعلن المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني أسد الله عباسي إصابة خمسة نواب بفيروس كورونا المستجد من أصل مئة نائب خضعوا للتحاليل الطبية، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم، وفق مبدأ سرية نتائج الاختبارات الطبيبة. في المقابل، تحدثت بعض الإشاعات عن إصابة عشرين نائبا بالفيروس حتی الآن.

وعلقت السلطة التشريعية في إيران جلساتها حتى إشعار آخر، بعد رسالة وجهها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، قدم فيها توصية بتعطيل البرلمان.

وفضلا عن الشخصيات أعلاه، فإن هناك الكثير من الشخصيات العلمية والرياضية والاجتماعية والدينية في إيران التي أصيبت بالوباء، كان آخرها السياسي المحافظ فريد الدين حداد عادل نجل غلام علي حداد عادل عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام مستشار المرشد الإيراني، وعدد آخر من مسؤولي البلديات والكوادر الطبية.

وارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظهر اليوم الثلاثاء إلى 77 والإصابات إلى 2336.