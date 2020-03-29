ما الجديد بالنسبة للكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين في معالجة وباء كورونا؟

تجري تجارب حاليا في عدد من الدول لعقاري الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين المشتق منه، إلى جانب جزيئات أخرى، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فما الذي نعرفه عن هذين المكونين؟ وما الفرق بين الاختبارات والدراسات والاستخدامات؟

ما الكلوروكين؟

الكلوروكين شكل مركب من الكينين المستخرج من أشجار الكينا، يستخدم منذ قرون لمعالجة الملاريا. ويباع عقار الكلوروكين تحت عدة مسميات حسب الدول والمختبرات، ويعرف باسم نيفاكين مثلا أو ريزوكين.



أما الهيدروكسي كلوروكين، فهو مشتق من الكلوروكين، لكنه أقل سمّية منه، ويعرف في فرنسا تحت تسمية بلاكينيل، ويستخدم لمعالجة التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة.

وفي انتظار لقاح لا يعرف متى سيتم التوصل إليه، ولن يكون جاهزا بالتأكيد قبل عام، يقوم العلماء باختبار أدوية موجودة، والمزج بينها، سعيا للتوصل إلى علاج في أسرع وقت لوباء كوفيد-19 الذي يجتاح العالم.



يتميز الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عن جزيئات أخرى بأنهما متوافران ومعروفان وسعرهما متدن. والعقاران معروفان قبل انتشار وباء كوفيد-19، وكانت خصائصهما المضادة للفيروسات موضع الكثير من الدراسات، سواء في المختبر أو على حيوانات وفيروسات مختلفة.



وقال الباحث في علم الأحياء المجهرية المتخصص في الأمراض المعدية في معهد باستور مارك لوكوي؛ "من المعروف منذ وقت طويل أن الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين المشتق منه يعطلان في التجارب المختبرية تكاثر" بعض الفيروسات.

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وتابع أن تجارب جرت مؤخرا أكدت -كما كان منتظرا- أن للمادتين "في المختبر مفعولا مضادا للفيروسات" على فيروس كورونا المستجد.



لكن "هذا لا يفترض بالضرورة أن هذين العقارين لديهما عمل مضاد للفيروسات في جسم الكائن البشري"، مستشهدا في هذا الصدد بعدة تجارب "مخيبة للأمل" على فيروس حمى الضنك، حيث لم يكن لهما أي تأثير، وعلى حمى شيكونغونيا، حيث "ساعدت" هذه الجزيئات في الواقع على تنامي الفيروس.

الجدل العلمي

وكشفت ثلاث دراسات -إحداها صينية والأخريان فرنسيتان- عن نتائج إيجابية على مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد. وشملت التجارب الصينية 134 شخصا في مستشفيات مختلفة، واستنتجت أن للكلوروكين مفعولا إيجابيا.



وفي فرنسا، يجري البروفسور ديدييه راؤول التجارب على الهيدروكسي كلوروكين. وبعد دراسة أولى شملت عشرين مريضا، نشرت مساء الجمعة دراسة ثانية أجريت هذه المرة على ثمانين مريضا، تلقوا جميعهم علاجا يتضمن مزيجا من الهيدروكسي كلوروكين وعقار أزيترومايسين، وهو مضاد حيوي معروف يستخدم في القضاء على التهابات بكتيرية ثانوية.



وكتب مع فريقه من المعهد الاستشفائي الجامعي "مديتيرانيه أنفيكسيون" في مرسيليا "نؤكد فاعلية استخدام الهيدروكسي كلوروكين بالتزامن من أزيترومايسين في معالجة كوفيد-19".



غير أن العديد من العلماء -وانضمت إليهم منظمة الصحة العالمية- شددوا على حدود هاتين الدراستين؛ إذ أجريتا من دون مراعاة الأصول العلمية الاعتيادية المتبعة، مثل اختيار المرضى بالقرعة، وإجراء التجارب من غير أن يعرف المشاركون أو الأطباء من الذي يتلقى فعلا العلاج، ونشرت النتائج في مجلة علمية ذات لجنة مراجعة مستقلة، وغيرها.



وفي دليل على مدى تعقد الموضوع، فإن دراسة سريرية أخرى صينية نشرت نتائجها في 6 مارس/آذار الجاري لم تخلص إلى فاعلية خاصة للعقار على ثلاثين مريضا.



ولفت المدير العلمي لمعهد "باستور" كريستوف دانفير إلى أنه "ليست هناك دراسة تثبت أي شيء في ما يتعلق بالفاعلية على الكائنات الحية".



وأوضح مارك لوكوي أن "هذه التساؤلات لا تعني إطلاقا أن الهيدروكسي كلوروكين لا فائدة له في معالجة كوفيد-19"، بل "من أجل معرفة ذلك، ينبغي تقييمه علميا باتباع نهج التجارب السريرية".

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المخاطر

ويحذر قسم من الأوساط العلمية والسلطات الصحية من التسرع في اعتماد هذه العقارات. وأوضح بيتر بيتس المسؤول السابق في وكالة الأغذية والعقاقير الأميركية لوكالة فرانس برس أن "إحدى هذه العواقب غير المحتسبة قد تكون فقدان عقار الكلوروكين، في حين يحتاجه أشخاص لمعالجة داء المفاصل الروماتويدي على سبيل المثال".



كما أن التأثيرات الجانبية كثيرة، من غثيان وتقيؤ وطفح جلدي، وصولا إلى أمراض في العيون واضطرابات قلبية وعصبية... وبالتالي، فإن الإفراط في تناول العقار قد يكون خطيرا، بل قد يكون قاتلا.



إلا أن الدعاية التي تحيط بهذه المادة قد تحمل الناس على تناولها من تلقاء أنفسهم من دون استشارة طبيب. وتوفي أميركي هذا الأسبوع بعد تناول نوع من الكلوروكين موجود في مادة مستخدمة لتنظيف أحواض السمك. كما نقل نيجيريان إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد تناولهما كميات كبيرة من العقار المضاد للملاريا.



وقال طبيب القلب الأميركي مايكل آكرمان منددا "يتم التشديد على الأمل في فاعلية هذه الأدوية في معالجة (المرضى)، من دون هامش منطقي يملي الأخذ بالاعتبار التأثيرات الجانبية المحتملة لهذه العقاقير القوية".

من الذي يستخدمه ضد كورونا؟

يدعو بعض الأطباء وبعض البلدان وكذلك بعض المسؤولين إلى وصف الهيدروكسي كلوروكين بشكل واسع للمرضى، في ظل الحالة الصحية الطارئة السائدة حاليا.



وأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حماسة واصفا الدواء بأنه "هبة من السماء"، في حين أعادت اليونان تفعيل إنتاجه، ويدرس المغرب استخدامه لمعالجة "الإصابات المؤكدة".



وعلى ضوء تزايد الطلب على الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين منذ بضعة أسابيع، يمكننا الافتراض أن بعض الأطباء في أنحاء العالم وصفوه ضد وباء كوفيد-19.



وتعهد ديدييه راؤول علنا بتوزيع الهيدروكسي كلوروكين مع الأزيترومايسين على "كل المرضى المصابين" بالفيروس.



لكن أصواتا في الأوساط العلمية وبعض المنظمات الصحية تدعو إلى التريث، إلى حين الحصول على نتائج مثبتة طبقا للنهج العلمي البحت.

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تجارب أخرى

وبدأت تجربة أوروبية أطلق عليها اسم "ديسكوفري" باختبار أربعة علاجات، بينها الهيدروكسي كلوروكين على 3200 مريض في عدة بلدان، بينهم ثمانمئة في حالة خطرة في فرنسا.



وفي الولايات المتحدة، بدأت تجربة سريرية واسعة النطاق الثلاثاء في نيويورك، بؤرة الوباء في هذا البلد، تحت إشراف وكالة الأغذية والعقاقير، كما باشرت منظمة الصحة العالمية تجربة سريرية دولية ضخمة.



وفي انتظار النتائج، تأخذ بعض الدول موقفا حذرا، وسمحت فرنسا باستخدام الهيدروكسي كلوروكين، وكذلك عقارا ليبونافير وريتونافير المضادان للفيروسات، ولكن في المستشفى حصرا وللحالات الخطيرة فقط.



وأعلن المجلس الوطني الفرنسي للأطباء الجمعة أنه "على الأطباء أن يتصرفوا بوصفهم محترفين يتحلون بحس المسؤولية، وينتظروا إثبات أو نفي فاعلية هذا العلاج".



وتابع "أسوأ ما يمكن أن يواجهه مواطنونا هو الإحساس بخيبة أمل أو رؤية علاج أثبتت أولى الأدلة فاعليته، إلا أنه لم يعد متوافرا للوصف أو التوزيع بفعل استخدامه بشكل غير مضبوط".