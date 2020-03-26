كورونا.. خطوات بسيطة للحد من المخاطر أثناء شراء المواد الغذائية

في هذه الأوقات الوبائية، يبدو التسوق من أجل شراء الغذاء وإعداد الطعام أمرا صعبا وخطيرا، لأن فيروس كورونا (كوفيد-19) يمكن أن يظل نشطا على المواد الغذائية، ولكن بعض الإجراءات مع ذلك يمكن أن تمنع العدوى.



ولذلك تقدم صحيفة لوفيغارو الفرنسية نصائح تساعد على تفادي العدوى بهذا الفيروس الذي يكفي للإصابة به نظريا لمس أي سطح ملوث بفيروس نشط ثم لمس الوجه.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الفيروس عمليا يبقى نشطا على المواد لبضع ساعات عادة، ونادرا يبقى نشطا بضعة أيام، وذلك حسب كمية الفيروس والظروف المحيطة، وبعد ذلك لا يبقى للفيروس أي أثر، وحتى لو بقي منه شيء فإنه لن يكون معديا بعد ساعتين أو ثلاث، وفقا لدراسة حديثة.



ويقول عالم الأمراض المعدية فرانسوا بريكير إنه "لا داعي للخوف من الذهاب للتسوق، ولكن المهم هو احترام تدابير الحاجز، لأنك إذا بقيت على بعد متر من الآخرين فلا خطر عليك إلا إذا عطس جارك في وجهك".





أما بالنسبة للحوم، فقد أشارت الوكالة الوطنية للأغذية والبيئة وسلامة الصحة المهنية يوم 11 مارس/آذار الحالي، في إشعار إلى أن "انتقال الفيروس عن طريق الحيوانات أمر غير مرجح، وقد استبعد الخبراء انتقال الفيروس مباشرة من خلال الطعام المقتطع من حيوان مصاب". ولكن ما يقلق فعلا هو احتمال العدوى عن طريق شراء مواد غذائية، مثلا "إذا تقدمك شخص مصاب بالفيروس ولمس الفواكه أو الخضروات التي ستشتريها، فقد تصاب.. لم لا؟".أما بالنسبة للحوم، فقد أشارت الوكالة الوطنية للأغذية والبيئة وسلامة الصحة المهنية يوم 11 مارس/آذار الحالي، في إشعار إلى أن "انتقال الفيروس عن طريق الحيوانات أمر غير مرجح، وقد استبعد الخبراء انتقال الفيروس مباشرة من خلال الطعام المقتطع من حيوان مصاب".

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لا تعد الطعام وأنت مصاب