راقبها جيدا.. تراجع حاسة الشم قد يدل على إصابتك بكورونا

د. أسامة أبو الرب

المعطيات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تتوالى، وآخرها أن فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق قد يكون مؤشرا على الإصابة بكورونا، فماذا عليك أن تفعل إذا فقدت حاسة الشم؟

تشير معطيات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا إلى أن العديد من المرضى المصابين بكورونا قد يعانون من فقدان حاسة الشم، دون ظهور أعراض أخرى.

فقد دعت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة السلطات إلى نصيحة أي شخص يعاني من فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق بأن يضع نفسه في عزل ذاتي.

ووفقا لعلماء في المملكة المتحدة، فإنه يمكن أن يكون فقدان أو تراجع حاسة الشم المفاجئ أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا. والشباب هم أكثر احتمالا بأن يحملوا الفيروس دون وجود أعراض أخرى مثل الحمى والسعال، ويعني هذا أنه يمكن لأي شخص يعاني من فقدان مفاجئ لحاسة الشم، أن يكون ناقلا خفيا للفيروس.

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ثلث المرضى

وفي كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، أفاد حوالي ثلث المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بفقدانهم حاسة الشم.

وقالت رئيسة كلية طب الأنف والحنجرة البريطانية كلير هوبكينز، ورئيس جمعية طب الأنف والأذن والحنجرة الأستاذ نيرمل كومار، في بيان مشترك إن 30% من مرضى كوريا الجنوبية الذين ثبتت إصابتهم بكورونا أصيبوا بفقدان حاسة الشم.

وقال الطبيبان إن العديد من المرضى بكورونا في جميع أنحاء العالم لم تظهر عليهم سوى أعراض فقدان الشم والتذوق، دون الأعراض الأخرى الأكثر شيوعا مثل الحمى والسعال.

وقد يعني عدم وجود أعراض أخرى مثل السعال والحمى أن الشخص لن يتم التعرف عليه بوصفه مشتبها في إصابته بكورونا، وبالتالي لن يُفحص ويُعزل، مما قد يؤدي إلى تسببه في نقل العدوى، فيسهم بالتالي في الانتشار السريع للمرض في جميع أنحاء العالم.

ودعا الأساتذة أي شخص تظهر عليه أعراض فقدان حاسة الشم أو حاسة التذوق إلى العزلة الذاتية لمدة سبعة أيام.

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ازدياد في حالات فقدان الشم

وكان نائب وزير الصحة الفرنسي جيروم سالومون قد صرح الجمعة لدى عرضه التقرير اليومي بشأن الفيروس في فرنسا، بأن أطباء الأنف والأذن والحنجرة قد لاحظوا في الأيام الأخيرة ازديادا في حالات فقدان الشم.

ولفت سالومون إلى أن هذه الحالات تتمثل في فقدان مفاجئ للشم من دون حدوث انسداد في الأنف، حتى إنها تترافق أحيانا مع فقدان حاسة التذوق.

وقد تحصل حالات فقدان الشم التي كشف عنها مصابون بكوفيد-19 بصورة معزولة أو مع أعراض أخرى للفيروس.

وأشار جيروم سالومون إلى أنه في حالات فقدان الشم "يجب الاتصال بالطبيب المعالج وتفادي التطبيب الذاتي من دون استشارة خبراء".

غير أن هذه الظاهرة لا تزال نادرة نسبيا، وهي تسجل عموما لدى المرضى اليافعين ممن يظهرون أشكالا غير متقدمة من المرض، بحسب المسؤول في وزارة الصحة.

وكانت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة في فرنسا وجهت الجمعة نداء بشأن ازدياد هذه الحالات، جرت مشاركته من قبل أطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد رئيس المجلس الوطني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة بفرنسا جان ميشال كلين لوكالة فرانس برس وجود "رابط بديهي" بين هذه الحالات. وقال "ليس كل من ثبتت مخبريا إصابتهم بكوفيد-19 فقدوا الشم، لكن كل الحالات المعزولة لفاقدي الشم من دون أسباب موضعية أو التهابات هم من المصابين بكوفيد-19".

وبحسب الحالات الأولى التي أوردتها شبكة الأطباء المتخصصين في هذه الحالات، فإن معظم المرضى المعنيين بهذه الحالات هم ممن تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاما. كما أن الإصابات امتدت إلى اختصاصيين صحيين كثيرين بينهم عدد كبير من أطباء الأنف والأذن والحنجرة.

وأوضح جان ميشال كلين أن "الأشخاص الذين يشعرون بانعدام حاسة الشم لديهم يجب أن يحجروا على أنفسهم كتدبير احترازي، كما عليهم وضع قناع لتفادي إصابة عائلتهم".

وفي ضوء هذه الملاحظات الأولى، أخطر الأطباء المتخصصون في المجال مراجع الطب العام ووزارة الصحة بالأمر، وسيدرسون هذه الظاهرة.

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إضافة فقدان حاسة الشم إلى قائمة أدوات الفحص

أما الأكاديمية الأميركية لطب الأنف والأذن والحنجرة فدعت أخيرا إلى إضافة فقدان حاسة الشم إلى قائمة أدوات الفحص بشأن كورونا.

وأعلن مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية الاثنين أنهم يبحثون في وجود صلة محتملة بين فقدان حاسة الشم والإصابة بفيروس كورونا، رغم أنهم لاحظوا أن الدليل على وجود اتصال محتمل لا يزال أوليا.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين يوم الاثنين، إن "فقدان حاسم الشم أو فقدان التذوق هو أمر نبحث فيه.. نحن نتواصل مع عدد من البلدان وننظر في الحالات التي تم الإبلاغ عنها بالفعل لمعرفة ما إذا كانت هذه ميزة مشتركة. ليس لدينا الجواب على ذلك بعد".

وفي ألمانيا قام الأطباء في المستشفى الجامعي في بون بفحص 100 مريض بفيروس كورونا، ووجدوا أن ما يصل إلى الثلثين بلّغوا عن فقدان حاسة الشم والتذوق لأيام عدة، وفق ما صرح به رئيس معهد الفيروسات في المستشفى هندريك ستريك.

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ما العمل في حال فقدان حاسة الشم؟

1- الاتصال بالطبيب.

2- العزل الذاتي في المنزل لمدة أسبوع أو أكثر حسب توصيات الطبيب.

3- وضع قناع في المنزل.

4- يوصي رئيس المجلس الوطني لأطباء الأنف والأذن والحنجرة الدكتور جان ميشال كلين بعدم تناول أدوية الستيرويدات القشرية التي تخفف دفاعات المناعة.

5- أيضا يوصي كلين بعدم تنظيف الأنف لأن ذلك قد ينقل الفيروس من الغشاء المخاطي للأنف إلى الرئتين.