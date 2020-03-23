ما أضرار علاج الكورونا بالكلوروكوين؟.. البعض يستعملونه بشكل عشوائي

الدكتور أسامة أبو الرب

بعد الحديث عن نتائج إيجابية لعقار الكلوروكوين -وهو عقار معروف للملاريا- في علاج مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) تواردت أنباء عن أن بعض الناس يشترون هذا العقار ويتعاطونه دون إشراف طبي، فما هي الأخطار المترتبة على ذلك؟

وأظهرت دراسة صينية نشرت في منتصف فبراير/شباط الماضي أن تجربة سريرية على الكلوروكوين أجريت في عشرة مستشفيات أعطت نتائج واعدة مع اختبارات شملت أكثر من مئة مريض.

وتُجرى عدة تجارب حاليا ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا، لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات والتحقق من الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام الكلوروكوين في معالجة المصابين بوباء كوفيد-19.

وينتمي الكلوروكوين إلى فئة من الأدوية تسمى مضادات الملاريا ومبيدات الأميبات، ويستخدم لمنع وعلاج الملاريا، كما يستخدم لعلاج داء الأميبات.

كما أنه قد يوصف لتقليل أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي وعلاج الذئبة وبعض الأمراض.

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وهناك آثار جانبية قد يسببها الكلوروكوين، مثل:

1- الصداع

2- فقدان الشهية

3- إسهال

4- تلبك المعدة

5- مغص

6- طفح جلدي أو حكة

7- تساقط شعر

8- تغيرات في المزاج

9- تغيرات عقلية

كما قد يؤدي الكلوروكوين إلى آثار خطيرة تتطلب الاتصال الفوري بالطبيب:

1- رؤية ومضات ضوئية

2- عدم وضوح الرؤية

3- صعوبات في القراءة نتيجة اختفاء الكلمات مثلا

4- رؤية ضبابية

5- صعوبة في السمع

6- رنين في الأذنين

7- ضعف العضلات

8- نعاس

9- تقيؤ

10- عدم انتظام ضربات القلب

11- التشنجات

12- صعوبة في التنفس

من جهتها، حذرت هيئة الدواء المصرية من الاستخدام الخاطئ لمركب "الهيدروكسي كلوروكوين" في علاج فيروس كورونا.

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وذكرت الهيئة في بيان أمس الأحد أنه "في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، وفي ضوء المتابعة والتنسيق المستمر مع الهيئات والجهات الدولية المعنية بالمستحضرات الصيدلية والصحة العامة، وبخصوص الأخبار المتداولة عن استخدام الأدوية المحتوية على مركب (الهيدروكسي كلوروكوين) في علاج فيروس كورونا الجديد، ينوه مركز (اليقظة الصيدلية) التابع للهيئة بخطورة الاستخدام غير السليم لتلك المستحضرات دون توجيه وإشراف طبي".

وأوضحت أن المستحضرات المحتوية على مركب الهيدروكسي كلوروكوين مسجلة في مصر وخارجها، ومصرح باستخدامها حاليا في علاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، مضيفة أنه وفقا للنشرات المعتمدة من الهيئات والجهات الرقابية الصحية العالمية لمستحضر الهيدروكسي كلوروكوين فإن هذا المركب له العديد من الآثار العكسية، ومن ضمنها التأثير السلبي على عضلة القلب وتلف في الشبكية.

وأضافت أن "مركب الهيدروكسي كلوروكوين له العديد من التفاعلات مع الأدوية الأخرى، ومن ضمنها أدوية السكر وبعض أدوية القلب، لذلك يجب ألا تستخدم هذه المركبات بدون توجيه وإشراف طبي لضمان الاستخدام الآمن للمستحضر وتفادي أي مخاطر أو آثار عكسية".

وشددت الهيئة على عدم استخدام المستحضرات المحتوية على مركب "الهيدروكسي كلوروكوين" إلا بعد اعتماد استخدامه من خلال بروتوكول علاج محدد وبمستشفيات متخصصة في علاج مرضي كورونا وتحت توجيه وإشراف طبي، وضرورة اتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان فيما يخص التعقيم والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد البيان أن هيئة الدواء المصرية تتابع مع كافة الدوائر العلمية والجهات الرقابية الصحية في هذا الشأن، وأنه وفقا للمعلومات المتاحة حتى الآن، فإن الدراسات التي أجريت على تلك المستحضرات تمت على إعداد صغيرة من المرضى وتحتاج مزيدا من الدراسة.

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ما آخر المعطيات بشأن عقار الكلوروكوين؟

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأحد أن الاختبارات الجارية على الكلوروكوين ستظهر نتائجها خلال 15 يوما.

وقال فيران في حوار مع قناتين محليتين إن الأبحاث جارية بشأن فاعلية دواء الكلوروكوين، وأفاد بأنه في حالة كانت النتائج إيجابية سيتم استخدام الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا في فرنسا.



وأوضح أن الحكومة الفرنسية منعت تصدير الدواء المذكور إلى الخارج.

وأظهر دواء الكلوروكوين المستخدم في علاج الملاريا والذي تنتجه شركة سانوفي الفرنسية نتائج واعدة في علاج مصابي كورونا، وتستمر الاختبارات في هذا الصدد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا أول أمس السبت إلى الموافقة على استخدام عقار الكلوروكوين لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب عبر صفحته على تويتر إن استخدام "هيدروكسيكلوروكوين وأزيثروميسين (مضاد حيوي) معا لديهما فرصة حقيقية ليكونا أحد أكبر العوامل التي تغير قواعد اللعبة في تاريخ الطب".



وحث الرئيس الأميركي على "استخدامهما على الفور"، مضيفا في مؤتمر بالبيت الأبيض في وقت لاحق "ما الذي لدينا لنخسره؟".

ومع ذلك، فقد حذر النقاد من أن استخدام الدواء لغرض جديد لا يخلو من المخاطر، مشيرين إلى أن مقدار الجرعة التي يجب استخدامها والآثار الجانبية المحتملة من بين المشكلات التي يجب اختبارها.

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130 مليون جرعة

من جهته، أبدى مختبر نوفارتيس السويسري يوم الجمعة الماضي استعداده لتقديم ما يصل إلى 130 مليون جرعة من عقار كلوروكوين بحلول نهاية مايو/أيار المقبل بعد أن تكون سلطات الرقابة أعطت موافقتها على استخدام العقار لمعالجة المصابين بوباء كوفيد-19.

وقال إنه سيطلب التراخيص من إدارة الغذاء والدواء -الهيئة الفدرالية الأميركية المشرفة على سلامة الأطعمة وتسويق الأدوية في الولايات المتحدة- مع ضمان "وصول واسع النطاق للمرضى الذين سيكونون بأمس الحاجة إلى هذا الدواء في العالم"، ولا سيما لدى منظمة الصحة العالمية.