‫ما مقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل والرضاعة؟‬

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية‬ ‫أنه يُسمح للمرأة بتناول الكافيين أثناء فترتي الحمل والرضاعة بشرط عدم‬ ‫تجاوز مقدار معين يوميا.‬

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن كمية الكافيين المسموح‬ ‫بتناولها يوميا تبلغ مئتي مليغرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو‬ ‫أربعة أكواب من الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية ‫لسلامة الأغذية. ‬

‫وعللت "بيبي & فاميليه" أهمية ذلك بأن مادة الكافيين تعبر المشيمة أثناء‬ ‫فترة الحمل دون فلترتها، ما يؤدي إلى انخفاض سريان الدم بالمشيمة، ومن‬ ‫ثم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض على نحو طفيف.‬

وفي فترة الرضاعة، تنتقل مادة الكافيين إلى حليب الأم، ما يؤدي إلى إصابة‬ ‫الرضيع بآلام بالبطن واضطراب وقلق وتوتر. ‬

‫وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن مادة الكافيين تختبئ أيضا في أغذية‬ ‫أخرى كالشوكولاتة ومشروبات الطاقة، لذا ينبغي الحذر عند تناول‬ ‫الشوكولاتة، في حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة لاحتوائها على‬ ‫الكافيين بنسبة تركيز عالية.‬