ما مقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل والرضاعة؟
أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أنه يُسمح للمرأة بتناول الكافيين أثناء فترتي الحمل والرضاعة بشرط عدم تجاوز مقدار معين يوميا.
وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل أن كمية الكافيين المسموح بتناولها يوميا تبلغ مئتي مليغرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو أربعة أكواب من الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية.
وعللت "بيبي & فاميليه" أهمية ذلك بأن مادة الكافيين تعبر المشيمة أثناء فترة الحمل دون فلترتها، ما يؤدي إلى انخفاض سريان الدم بالمشيمة، ومن ثم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض على نحو طفيف.
وفي فترة الرضاعة، تنتقل مادة الكافيين إلى حليب الأم، ما يؤدي إلى إصابة الرضيع بآلام بالبطن واضطراب وقلق وتوتر.
وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن مادة الكافيين تختبئ أيضا في أغذية أخرى كالشوكولاتة ومشروبات الطاقة، لذا ينبغي الحذر عند تناول الشوكولاتة، في حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة لاحتوائها على الكافيين بنسبة تركيز عالية.
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