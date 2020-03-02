‫قصور القلب.. الأسباب والأعراض والعلاج‬

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور‬ ‫القلب له أسباب عدة مثل العيب الخلقي بالقلب وأمراض القلب التاجية والتهاب‬ ‫عضلة القلب والإصابة بأزمة قلبية شديدة وتكرار الإصابة بالأزمات‬ ‫القلبية. ‬

‫ومن الأسباب الأخرى عدم علاج ارتفاع ضغط الدم المزمن بشكل سليم وشرب‬ ‫الخمر وتعاطي المخدرات وتناول بعض الأدوية.

وتؤدي هذه الأسباب إلى تدمير الكثير من أنسجة عضلة القلب، مما يمنع‬ ‫القلب من القيام بأداء وظيفته المتمثلة بضخ الدم في الجسم بشكل سليم. ‬

‫وتتمثل أعراض قصور القلب في:

1- ضيق التنفس.

2- آلام شديدة بالصدر.

3- عدم انتظام‬ ‫ضربات القلب.

4- احتباس السوائل بالسيقان.

5- تراجع القدرة على بذل المجهود.

6- ‫سرعة الشعور بالتعب.‬

‫وأشارت المؤسسة إلى أن قصور القلب هو مرض يعسر الشفاء منه، ولكن يمكن‬ إبطاء مساره في حال تشخيصه مبكرا، وذلك من خلال الأدوية التي‬ ‫تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول، وكذلك الأدوية ‫التي تعمل على استقرار نظم القلب.‬