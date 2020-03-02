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‫قصور القلب.. الأسباب والأعراض والعلاج‬

قصور القلب يعني عدم قدرته على القيام بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم (الألمانية)
قصور القلب يعني عدم قدرته على القيام بأداء وظيفته المتمثلة في ضخ الدم (الألمانية)

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن قصور‬ ‫القلب له أسباب عدة مثل العيب الخلقي بالقلب وأمراض القلب التاجية والتهاب‬ ‫عضلة القلب والإصابة بأزمة قلبية شديدة وتكرار الإصابة بالأزمات‬ ‫القلبية. ‬

‫ومن الأسباب الأخرى عدم علاج ارتفاع ضغط الدم المزمن بشكل سليم وشرب‬ ‫الخمر وتعاطي المخدرات وتناول بعض الأدوية.

وتؤدي هذه الأسباب إلى تدمير الكثير من أنسجة عضلة القلب، مما يمنع‬ ‫القلب من القيام بأداء وظيفته المتمثلة بضخ الدم في الجسم بشكل سليم. ‬

‫وتتمثل أعراض قصور القلب في:

1- ضيق التنفس.

2- آلام شديدة بالصدر.

3- عدم انتظام‬ ‫ضربات القلب.

4- احتباس السوائل بالسيقان.

5- تراجع القدرة على بذل المجهود.

6- ‫سرعة الشعور بالتعب.‬

‫وأشارت المؤسسة إلى أن قصور القلب هو مرض يعسر الشفاء منه، ولكن يمكن‬ إبطاء مساره في حال تشخيصه مبكرا، وذلك من خلال الأدوية التي‬ ‫تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع والأدوية المدرة للبول، وكذلك الأدوية ‫التي تعمل على استقرار نظم القلب.‬

المصدر : الألمانية
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