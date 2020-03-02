شيء في الطعام يصيبك بالبدانة
حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة إضافات الأغذية على الصحة، حيث إنها تتسبب في إبطاء عملية الأيض، وترفع خطر الإصابة بالبدانة.
وأوضحت الجمعية أن إضافات الأغذية تتمثل مهمتها في إطالة مدة الصلاحية أو تحسين المذاق أو الإقلال من السكر، مثل الغلوتامات ومواد التحلية.
وتعمل مادة الغلوتامات -التي تختبئ تحت اسم "إي620"- على زيادة الشهية وتأخير تأثير الشبع، وبالتالي يتناول المرء المزيد من الطعام، في حين تتسبب مواد التحلية في تحفيز الشهية تجاه السكر الحقيقي، مما يؤثر سلبا على مستوى الإنسولين في الجسم.
كما توجد مواد قد تعزز حدوث التهابات في الجسم وتؤثر سلبا على إنتاج الكولاجين، مما يمهد الطريق للإصابة بالتجاعيد والسيلوليت.
ولتجنب هذه المخاطر ينبغي الإكثار من تناول الأغذية الطازجة والإقلال من الأغذية المصنعة قدر الإمكان، مع مراعاة إلقاء نظرة فاحصة على عبوات الأغذية، وتجنب الأصناف التي تحتوي على هذه الإضافات إن أمكن.
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