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شفاء حالتين من فيروس كورونا في سلطنة عمان

وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي (وسط) قال إن الحالات الأربع الأخرى من كورونا تخضع للحجر الصحي المنزلي (وزارة الصحة)
وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي (وسط) قال إن الحالات الأربع الأخرى من كورونا تخضع للحجر الصحي المنزلي (وزارة الصحة)

تماثلت للشفاء حالتا إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في سلطنة عمان، وهي من بين ست حالات أعلنت عنها وزارة الصحة العمانية حتى يوم أمس الأحد.

وقال وزير الصحة العُماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي -في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين- إن جميع الحالات الأربع الأخرى المتبقية تخضع للحجر الصحي المنزلي، وبمتابعة طبية مستمرة من المختصين في وزارة الصحة.

وقد تم الإعلان عن أول إصابة بمرض فيروس كورونا في سلطنة عمان بتاريخ 24 فبراير/شباط الماضي، وجميع الحالات المسجلة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأكد وزير الصحة ارتفاع تصنيف المستوى الوبائي للاستعداد والاستجابة إلى طوارئ الصحة العامة، للمستوى الثالث، وهو تسجيل حالات مرضية وافدة من الخارج.

وأضاف أن من أهم الأولويات في هذه المرحلة هو الحد من حدوث نقل ثانوي للمرض والحد من حدوث انتشار مجتمعي للوباء، والتعرف على القادمين من الدول الموبوءة بالمرض، لتطبيق الحجر الصحي عليهم.

وحتى يوم أمس بلغ عدد الأشخاص تحت إجراءات الحجر الصحي في عمان 2367 شخصا، منهم 49 في الحجر المؤسسي، و2318 في الحجر المنزلي.

المصدر : الجزيرة
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