شاهد.. حال الأسر الصينية في ظل الحجر الصحي

تفرض السلطات الصينية حجرا صحيا على نحو 60 مليون شخص داخل إقليم هوبي في ظل التدابير الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

عائلة صينية تتحدث للجزيرة من داخل الإقليم عن أحوالها في ظل هذه الأوضاع.

تشيو جيان فن أعطتها الحكومة المحلية رخصة للخروج من منزلها ومتابعة شؤون ساكني البناية من الناحية الصحية وما يتعلق باحتياجاتهم اليومية الضرورية.

وتتواصل تشيو مع جيرانها من خلال تطبيق عبر الهاتف لتسجل كل يوم ما يرغبون في شرائه من مستلزمات العيش، وتقوم وحدها بعد ذلك بشراء احتياجاتهم من متجر محدد من قبل السلطات المحلية.

قليلة هي خيارات تشيو وأسرتها فيما يمكن أن يقوموا به داخل المنزل كل يوم في ظل حجر صحي تفرضه السلطات المحلية على سكان الإقليم.

وبسبب حرمان التلاميذ من الالتحاق بالدراسة بسبب إغلاق المدارس فقد أصبحوا يتلقون العلم من خلال محاضرات عبر الإنترنت يلقيها عليهم معلموهم.

ولا تختلف أحوال معظم الأسر الصينية في أنحاء البلاد كثيرا عن أحوال أسرة تشيو جيان في ظل انتشار فيروس كورونا، فالقلق والخوف من هذا الزائر المخيف لبلادهم فجأة جعل كل صيني يضع إجراءات الحيطة والحماية على رأس أولوياته.