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كورونا.. حجر أكثر من 1000 مشتبه فيه بأربيل وإصابتان جديدتان ببغداد

عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 21 في العراق (الأناضول)
عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 21 في العراق (الأناضول)

أحيل أكثر من ألف مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا للحجر الصحي في محافظة أربيل بكردستان العراق، في حين سجلت إصابتان جديدتان بالفيروس في بغداد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 21 في أرجاء البلاد.

وقال مدير الصحة في أربيل دلوفان محمد في مؤتمر صحفي إنه جرى وضع 1095 شخصا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مبينا أن "بعضا من المشتبه في إصابتهم بالفيروس ستنتهي مدة حجرهم يوم الخميس المقبل".

وقررت محافظتا أربيل والسليمانية في وقت سابق حظر إقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية بشكل مؤقت، خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في وقت سابق عن تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في السليمانية، كما أعلنت تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في بغداد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان إنه تم اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين في بغداد لشخصين عائدين من إيران.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في العراق إلى 21 منذ ظهور أول حالة يوم 24 فبراير/شباط الماضي.

والأربعاء الماضي، قررت السلطات العراقية تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس وإغلاق مراكز التجمع العامة لمدة 10 أيام، ومنع سفر المواطنين إلى 9 دول هي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

المصدر : وكالات
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