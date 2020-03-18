475 وفاة.. إيطاليا تسجل أعلى عدد لضحايا كورونا في يوم

تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وفاة 475 شخصا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في أسوأ حصيلة ضحايا تسجل في بلد واحد خلال يوم كما أعلن الأربعاء الدفاع المدني.

وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا حتى الآن 3000 جراء هذا الوباء في حصيلة تقارب تلك التي سجلت في الصين (أكثر من 3200 وفاة) حيث ظهر "كوفيد-19".

وسجلت أجهزة الصحة الإيطالية 4207 إصابات جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، وهو رقم لم يسجل من قبل.

وبذلك بلغت نسبة الوفيات بالفيروس في إيطاليا الآن نحو 7% من العدد الإجمالي للمصابين، ومرة أخرى كانت مقاطعة لومبارديا الأكثر تضررا مع تسجيل ثلث الوفيات فيها.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة أيضا في مقاطعات أخرى كفينيتو وبيمونتي، مع تسجيل 500 حالة إضافية في كل مقاطعة، في حين سجلت توسكانا 300 حالة إضافية.

وآخرأرقام قياسية خلال يوم تعود إلى الأحد بتسجيل 368 وفاة، وهو ما لم تشهده قط الصين، بحسب الأرقام الرسمية.