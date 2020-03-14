كيف تواجه رائحة القدم الكريهة؟‬

تعد رائحة العرق الكريهة المنبعثة من‬ ‫القدم من الأمور المزعجة التي تسبب حرجا شديدا للأشخاص الذين يعانون‬ ‫منها، فكيف يمكن مواجهتها؟ ‬

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية إنجريد‬ ‫شموكيل أنه يمكن مواجهة رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم بغسل القدمين جيدا وبانتظام بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة‬ ‫تجفيفهما جيدا، خاصة الفراغات بين الأصابع، وذلك لمنع البكتيريا‬ ‫والفطريات من التكاثر.‬

وأضافت شموكيل أنه يمكن أيضا استخدام مزيل العرق المخصص للأقدام، الذي‫ يحتوي على نسبة عالية من الألومنيوم من أجل محاربة التعرق الشديد‬ ‫في الأقدام، التي توجد بها غدد عرق أكثر من أي جزء آخر في الجسم. ‬

‫ومن التدابير المهمة أيضا لمواجهة رائحة القدم الكريهة تبديل الحذاء يوما‬ ‫بعد يوم وارتداء جورب جديد كل يوم.‬