كيف تواجه رائحة القدم الكريهة؟
تعد رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم من الأمور المزعجة التي تسبب حرجا شديدا للأشخاص الذين يعانون منها، فكيف يمكن مواجهتها؟
للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية إنجريد شموكيل أنه يمكن مواجهة رائحة العرق الكريهة المنبعثة من القدم بغسل القدمين جيدا وبانتظام بواسطة الماء والصابون، مع مراعاة تجفيفهما جيدا، خاصة الفراغات بين الأصابع، وذلك لمنع البكتيريا والفطريات من التكاثر.
وأضافت شموكيل أنه يمكن أيضا استخدام مزيل العرق المخصص للأقدام، الذي يحتوي على نسبة عالية من الألومنيوم من أجل محاربة التعرق الشديد في الأقدام، التي توجد بها غدد عرق أكثر من أي جزء آخر في الجسم.
ومن التدابير المهمة أيضا لمواجهة رائحة القدم الكريهة تبديل الحذاء يوما بعد يوم وارتداء جورب جديد كل يوم.
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