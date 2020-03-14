هذه الفئة أكثر عرضة لفيروس كورونا.. تعرف عليها
حذر البروفيسور ميشائيل بفايفر من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الرئة أن التدخين يضعف القوى المناعية للشعب الهوائية فلا تجد الفيروسات صعوبة في مهاجمة الجهاز التنفسي.
وبسبب التدخين يتخذ المرض -في حال الإصابة به- مسارا شديدا يهدد الحياة، لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين كإجراء احترازي من أجل الحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
وإلى جانب الإقلاع عن التدخين، ينبغي أيضا الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة، حيث ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.
ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي تتمثل أعراضه في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس، مثل قصر النفس وضيق التنفس.
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