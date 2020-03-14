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هذه الفئة أكثر عرضة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

التدخين يضعف القوى المناعية للشعب الهوائية (الألمانية)
التدخين يضعف القوى المناعية للشعب الهوائية (الألمانية)

حذر البروفيسور ميشائيل بفايفر من أن ‫التدخين يرفع خطر الإصابة بالفيروسات، ومنها فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

‫وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الرئة أن التدخين يضعف القوى ‫المناعية للشعب الهوائية فلا تجد الفيروسات صعوبة في مهاجمة ‫الجهاز التنفسي.

وبسبب التدخين يتخذ المرض -في حال الإصابة به- مسارا شديدا يهدد ‫الحياة، لذا ينبغي الإقلاع عن التدخين كإجراء احترازي من أجل الحد من ‫خطر الإصابة بفيروس كورونا.

‫وإلى جانب الإقلاع عن التدخين، ينبغي أيضا الالتزام بالاشتراطات الصحية ‫العامة، حيث ينبغي غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل ‫منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضا، فضلا عن ‫تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

‫ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي ‫تتمثل أعراضه في آلام الحلق والحمى والسعال والرشح والصداع والإعياء ‫الشديد وآلام الأطراف ومشاكل التنفس، مثل قصر النفس وضيق التنفس.

المصدر : الألمانية
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