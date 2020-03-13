معمرة صينية عمرها 103 أعوام تهزم كورونا

شفيت امرأة عمرها 103 أعوام من فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية بعد أن خضعت للعلاج لمدة ستة أيام.

وحرص الأطباء في ووهان الصينية على تسجيل هذا الحدث والاحتفال به.

ونقلت مجلة "فوكوس" الألمانية، عن الطبيب المعالج للمرأة التي تعد "أكبر المصابين بكورونا سنا"، قوله إن المريضة نجحت في تجاوز المرض بسبب أنها لا تعاني من مشكلات صحية أخرى كبيرة.

103 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ



🔴Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki kadın altı günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Zhang Guangfen adındaki kadın, şimdiye dek iyileşen en yaşlı kişi oldu. pic.twitter.com/4VSlP5iY3Q — KRT TV (@krtkulturtv) March 11, 2020

وأضاف الطبيب أن المريضة عانت من التهاب مزمن في الشعب الهوائية، لكن حالتها الصحية كانت جيدة بالنسبة لعمرها.

ووفقا للتقرير، فإن حالة المصابة كانت حرجة للغاية في البداية، لدرجة أنها لم تستطع حتى التواصل مع الطاقم المعالج لها، لكن حالتها بدأت التحسن لتغادر المستشفى مساء الثلاثاء 10 مارس/آذار 2020.