خبراء ألمان: لا تصدق هذه الخرافات عن كورونا

لا يكاد يخلو أي حديث بين شخصين حاليا من موضوع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهو أمر يتسبب في زيادة الشائعات وانتشار معلومات خاطئة عن المرض وأعراضه.

خبراء ألمان رصدوا أشهر هذه الخرافات وردوا عليها بأحدث المعلومات الطبية المتوافرة حتى الآن.

الخرافة الأولى: المعقمات وأنواع خاصة من الصابون هي فقط التي تقتل الفيروس

معلومة خاطئة، فغسل اليدين جيدا بالماء والصابون العادي لمدة 20-30 ثانية، هي أفضل وسيلة للحماية.

أما بالنسبة لسوائل التعقيم، فيجب أن تكون خاصة بالفيروسات لا بالبكتيريا.

الخرافة الثانية: السعال ليس من أعراض كورونا

السعال الجاف بالإضافة إلى الحمى ومشكلات التنفس والخمول، هي الأعراض الرئيسية للإصابة بالفيروس، كما تنقل صحيفة "بيلد" الألمانية عن بعض الخبراء.

الخرافة الثالثة: الإسهال مؤشر على الإصابة بالفيروس

وفقا لبيانات معهد روبرت كوخ الألماني، فإن بعض المصابين بالفيروس أصيبوا بالإسهال والشعور برغبة في القيء، لكن هذه الأعراض وحدها ليست مؤشرا على الإصابة.

الخرافة الرابعة: التدخين لا يزيد من خطورة كورونا

معلومة خاطئة تماما، فالمدخنون من الفئات الأكثر عرضة للخطورة ولا سيما أن فيروس كورونا يهاجم الرئة بشكل أساسي.

الخرافة الخامسة: إلغاء التجمعات والحفلات دليل على أن كورونا أخطر بكثير مما يعتقد

هذا ليس السبب وراء تلك القرارات، فالأمر هنا يتعلق بسياسة تهدف للإبطاء من انتشار الفيروس، لذا من الأفضل تجنب التجمعات التي تضم أكثر من ألف شخص، كطريقة وقائية.

الخرافة السادسة: الحيوانات المنزلية تُصاب أيضا بفيروس كورونا

حتى الآن لا يوجد أي دليل واضح يثبت إصابة الحيوانات المنزلية بالفيروس.