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شاهد.. وزيران أردنيان يدعوان لوقف التقبيل والمصافحة للتصدي لكورونا

تحدث وزيرا الصحة والأوقاف الأردنيان اليوم الخميس، عبر فيديو تمثيلي مشترك، عن ضرورة عدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مقطعٍ مصور، إن الملاحظ في المجتمع الأردني هو التخفيف من التقبيل عند السلام، لكن هناك دواعي لوقف المصافحة أيضا لأن العدوى تنتقل بالملامسة.

في حين قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة في الفيديو ذاته، إن عدم المصافحة يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية.

ووفقا لآخر موجز إعلامي منشور على موقع وزارة الصحة الأردنية حول التعامل مع فيروس كورونا، فإنه حتى أمس الأربعاء لا إصابات جديدة بكورونا، ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة أُعلن عنها سابقا، والمصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

ووفقا للموجز فإن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها كورونا، هو 55 حالة.

والعدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم إصابتها بكورونا هو 253.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن "كوفيد-19" يشكل "جائحة".

وقالت إنه "في الأسبوعين الماضيين زاد عدد حالات فيروس كورونا خارج الصين 13 مرة، وتضاعف عدد الدول المتضررة ثلاث مرات، وهناك الآن أكثر من 118 ألف حالة في 114 دولة، وتوفي نتيجة المرض 4291 شخصا".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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