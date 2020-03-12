شاهد.. وزيران أردنيان يدعوان لوقف التقبيل والمصافحة للتصدي لكورونا

تحدث وزيرا الصحة والأوقاف الأردنيان اليوم الخميس، عبر فيديو تمثيلي مشترك، عن ضرورة عدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر في مقطعٍ مصور، إن الملاحظ في المجتمع الأردني هو التخفيف من التقبيل عند السلام، لكن هناك دواعي لوقف المصافحة أيضا لأن العدوى تنتقل بالملامسة.

في حين قال وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة في الفيديو ذاته، إن عدم المصافحة يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية بحفظ النفس البشرية.

مسؤوليتنا الأولى في مواجهة هذا الظرف الصحي العالمي الاستثنائي الحفاظ على صحة أهلنا وتوعيتهم بسبل الوقاية من #كورونا



أشارككم هذه الرسالة التوعوية من زملائي وزير الصحة @DrSaadJaber ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة pic.twitter.com/WWxDuhLpky — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) March 12, 2020

ووفقا لآخر موجز إعلامي منشور على موقع وزارة الصحة الأردنية حول التعامل مع فيروس كورونا، فإنه حتى أمس الأربعاء لا إصابات جديدة بكورونا، ولم تُسجل إلا حالة إصابة واحدة أُعلن عنها سابقا، والمصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وزيرا الصحة الدكتور سعد جابر والاوقاف محمد الخلايلة في فيديو توعوي حول اهمية تبادل التحية دون مصافحة للوقاية من فيروس كورونا. pic.twitter.com/1l8lJ7gsV2 — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) March 12, 2020

ووفقا للموجز فإن عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها كورونا، هو 55 حالة.

كل التحية لمعالي الدكتور محمد الخلايلة

هذا ما يجب الآن و علينا التقيد

كل الشكر .. https://t.co/EopY9gGcYS — Zaid Amirah (@ZaidAmirah1) March 12, 2020

والعدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم إصابتها بكورونا هو 253.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أن "كوفيد-19" يشكل "جائحة".

وقالت إنه "في الأسبوعين الماضيين زاد عدد حالات فيروس كورونا خارج الصين 13 مرة، وتضاعف عدد الدول المتضررة ثلاث مرات، وهناك الآن أكثر من 118 ألف حالة في 114 دولة، وتوفي نتيجة المرض 4291 شخصا".