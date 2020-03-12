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عند أي درجة حرارة يجب غسل الملابس للقضاء على كورونا؟

فيروس كوفيد-19 يفقد إمكاناته المعدية عند التعرض إلى 56 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة (غيتي)
فيروس كوفيد-19 يفقد إمكاناته المعدية عند التعرض إلى 56 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة (غيتي)

ما الطريقة الصحيحة لغسل الملابس للقضاء على فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؟ وهل من المفيد وضعها في الميكرويف أو في الثلاجة لتحييد الفيروس؟

الأجوبة في تقرير نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، قال إن فيروس كورونا -حسب الخبراء- يفقد قدرته على العدوى عند التعرض إلى 56 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

ومع أنه من غير المعروف حتى الآن مدة بقاء الفيروس على الأسطح والثياب، فإن الدراسات السابقة على فيروس السارس -الذي ينتمي إلى عائلة فيروس كوفيد-19 نفسها، أي عائلة الفيروسات التاجية- "تميل إلى أن الفيروسات التاجية يمكن أن تستمر على الأسطح لبضع ساعات وحتى أيام عدة"، وفقا لموقع منظمة الصحة العالمية، مما يعني أن العدوى ممكنة بالفعل عندما تلمس سطحا ملوثا ثم تضع يدك على أنفك أو فمك أو عينيك.

ووفقا لدراسة أجريت في عام 2003 لمعرفة مدى مقاومة أنواع مختلفة من الفيروسات التاجية للحرارة، أظهرت أن هذه العائلة من الفيروسات تقاوم إلى حد ما إلى درجات حرارة عالية. 

ويفقد فيروس كوفيد-19 إمكاناته المعدية عند التعرض إلى 56 درجة مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة، أو 65 درجة لمدة 5 إلى 10 دقائق، وفقا لعالمة الفيروسات آن جوفارد.

الثلاجة فكرة خاطئة
ولتنظيف الملابس -كما تقول الصحيفة- لا حاجة لميكرويف، بل يكفي غسل الملابس بدرجة الحرارة المناسبة وللوقت الصحيح، كما ذكر سالفا.

وينصح جيل بيالو، من قسم الأمراض المعدية والمدارية في مستشفى تينون في باريس، بغسل الملابس عند 60 درجة مئوية لمدة 10 دقائق على الأقل، ولا توجد في الوقت الحالي بيانات أخرى لتقول إن الغسيل عند 40 درجة سيكون كافيا.

أما بالنسبة لخيار تجميد الملابس، فلا شك أنه فكرة سيئة، كما يقول بيالو "يجب التوقف عنها لأن بعض الفيروسات حافظت على بقائها مئات الآلاف من السنين بسبب التجميد".

المصدر : الصحافة الفرنسية
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