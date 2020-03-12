ما أسباب الأكياس الدمعية في العين؟
قال البروفيسور كلاوس كورسيفن إن الأكياس الدمعية تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنها تشير إلى مشكلة صحية أيضا.
وأوضح طبيب العيون الألماني أن الأكياس الدمعية عبارة عن تورمات تحت العين لها أسباب عدة أبرزها:
1- أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في شرب الخمر والتدخين وقلة النوم والإكثار من الأغذية المملحة.
2- التوتر النفسي.
3- التقدم في العمر.
ولمواجهة الأكياس الدمعية ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي مع مراعاة العناية الجيدة بالبشرة المحيطة بالعين، نظرا لكونها رقيقة للغاية وتفتقر للغدد الدهنية.
ولهذا الغرض ينبغي استشارة الطبيب، واستعمال كريمات العناية المخصصة لمواجهة الأكياس الدمعية وكذلك الكريمات الغنية بالدهون، والتي تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والمؤثرات البيئية المختلفة، كالأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الأكياس الدمعية فيمكن اللجوء إلى الجراحة، حيث تزال بواسطة الليزر.
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