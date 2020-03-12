ما أسباب ‫الأكياس الدمعية في العين؟

قال البروفيسور كلاوس كورسيفن إن ‫الأكياس الدمعية تعد أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنها تشير إلى‬ ‫مشكلة صحية أيضا. ‬

‫وأوضح طبيب العيون الألماني أن الأكياس الدمعية عبارة عن تورمات تحت‬ ‫العين لها أسباب عدة أبرزها:

1- أسلوب الحياة غير الصحي المتمثل في شرب‬ ‫الخمر والتدخين وقلة النوم والإكثار من الأغذية المملحة.

2- ‫التوتر النفسي.

3- التقدم في العمر. ‬

‫ولمواجهة الأكياس الدمعية ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي مع مراعاة العناية‬ ‫الجيدة بالبشرة المحيطة بالعين، نظرا لكونها رقيقة للغاية وتفتقر للغدد‬ ‫الدهنية. ‬

‫ولهذا الغرض ينبغي استشارة الطبيب، واستعمال كريمات العناية المخصصة لمواجهة الأكياس‬ ‫الدمعية وكذلك الكريمات الغنية بالدهون، والتي تعمل على ترطيب البشرة‬ ‫وحمايتها من الجفاف والمؤثرات البيئية المختلفة، كالأشعة فوق البنفسجية‬ ‫الضارة.‬

‫وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة الأكياس الدمعية فيمكن اللجوء إلى‬ ‫الجراحة، حيث تزال بواسطة الليزر.‬