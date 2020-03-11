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عليك بأكل ‫10 جوزات يوميا.. لماذا؟

الجوز يعمل على خفض الكوليسترول الضار (الألمانية)
الجوز يعمل على خفض الكوليسترول الضار (الألمانية)

توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز‬ ‫يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية‬ ‫والسكتات الدماغية.‬

‫وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونيخ الألمانية، أنه‬ ‫يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر‬ ‫بنحو 45 غراما، ما يعادل ثماني إلى عشر حبات.‬

‫كما يتميز الجوز بفوائد صحية أخرى، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي ‫وفيتامين إي، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي‬ ‫تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.‬

المصدر : الألمانية
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