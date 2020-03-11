عليك بأكل 10 جوزات يوميا.. لماذا؟
توصلت نتائج دراسة طبية حديثة إلى أن الجوز يحارب الكوليسترول الضار، الذي يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وأوضحت الدراسة، التي أجراها علماء التغذية بجامعة ميونيخ الألمانية، أنه يمكن خفض الكوليسترول الضار من خلال تناول حفنة من الجوز يوميا تقدر بنحو 45 غراما، ما يعادل ثماني إلى عشر حبات.
كما يتميز الجوز بفوائد صحية أخرى، فهو غني بالفيتامينات مثل فيتامين بي وفيتامين إي، كما أنه يزخر بالأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة، التي تعمل على تحسين مرونة الأوعية الدموية.
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