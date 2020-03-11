آلام الكتف قد تنذر بالتهاب "غريب الاسم"
قال البروفيسور برند كلادني إن آلام الكتف قد تنذر بالإصابة بالتهاب الأوتار التكلسي، الذي يحدث بسبب وجود رواسب كلسية في أوتار الكتف، التي تنجم عن سوء سريان الدم وما يتبع ذلك من نقص الأكسجين.
وأضاف جراح العظام الألماني أن التهاب الأوتار التكلسي يصيب مفصل الكتف بصفة خاصة مسببا تجمده فيما يعرف "بالكتف المتجمدة" "Frozen Shoulder"، المرض الذي قد يراه البعض اسما غريبا، ولكنه يشير إلى جمود الكتف وصعوبة تحريكه.
وتتمثل أعراض هذا الالتهاب في الشعور بآلام مبرحة عند رفع الذراع فوق مستوى الكتف أو عند الاضطجاع على الكتف مثلا.
ويمكن مواجهة التهاب الأوتار التكلسي من خلال تنشيط سريان الدم، وذلك بواسطة تمارين الإطالة. ويمكن أيضا اللجوء إلى الأدوية لعلاج الالتهاب وتخفيف الألم.
كما يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الطبيعي، وإذا لم تفلح كل هذه الطرق العلاجية، يستلزم الأمر إزالة الرواسب الكلسية جراحيا.
التهاب الأوتار
من جهته، قال معهد الجودة في القطاع الصحي الألماني إن التهاب الأوتار عموما يحدث في الغالب بنطاق الكتف والكوع والركبة والكاحل، مشيرا إلى أنه يهاجم الرياضيين وكبار السن بصفة خاصة.
وأوضح المعهد الألماني أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، مثل الحركة المتكررة أثناء ممارسة الرياضة واستخدام فأرة الحاسوب لمدة طويلة وأمراض الروماتيزم مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والفصال العظمي.
ومن الأسباب الأخرى أمراض المناعة الذاتية، التي تهاجم أنسجة الأوتار مثل مرض النسيج الضام، بالإضافة إلى داء السكري والبدانة والتدخين. كما يمكن أن يكون التهاب الأوتار أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل المضادات الحيوية.
وتتمثل أعراض التهاب الأوتار في الآلام الشديدة عند تحريك العضو المصاب، بالإضافة إلى التورم ومحدودية الحركة.
ويمكن مواجهة التهاب الأوتار من خلال الراحة واستخدام الجبائر أو الضمادات مع تعاطي مسكنات الألم. ويمكن أيضا اللجوء إلى التدليك والعلاج الطبيعي والعلاج بالموجات فوق الصوتية. وفي حال عدم تحسن المتاعب يمكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون أو الجراحة.
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