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لديك سؤال عن كورونا؟ اسأل الدكتور الشامي من جامعة جونز هوبكينز الأميركية

بعد تفشي كورنا المستجد "كوفيد-19" عالميا وتجاوز الإصابات 115 ألفا، والوفيات أربعة آلاف، تدور في ذهن الكثيرين أسئلة حول الفيروس وانتشاره والوقاية، ونحن نتيح لك طرحها والإجابة عنها.

ويتيح موقع الجزيرة نت لقرائه المجال لتوجيه أسئلتهم إلى الدكتور خالد الشامي، وهو أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة جونز هوبكينز بالولايات المتحدة.

ويمكن طرح الأسئلة على صفحتي فيسبوك وتويتر "طب وصحة" المرفقتين في الأسفل، وكذلك التعليق.

نحن بانتظار أسئلتكم.

 

  

 

المصدر : الجزيرة
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