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3 أعراض تشير إلى البواسير

علاج البواسير يجري عبر إنقاص الوزن والتغذية الصحية الغنية‬ ‫بالألياف الغذائية (دويتشه فيلله)
علاج البواسير يجري عبر إنقاص الوزن والتغذية الصحية الغنية‬ ‫بالألياف الغذائية (دويتشه فيلله)

قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية إن هناك أعراضا تدق ناقوس الخطر وتنذر بالبواسير، فما هي؟

والبواسير هي عبارة عن‬ ‫أوعية دموية منتفخة في القناة الشرجية.

أما أعراض البواسير فهي:

1- سلس‬ ‫البراز‫‬.

2- الشعور بحكة وحرقان في الشرج‬.

3- وجود آثار دم في البراز. ‬

‫وأشار المركز الألماني إلى أن العوامل التي تؤدي إلى الإصابة‬ ‫بالبواسير هي:

1- العوامل الوراثية.

2- التقدم في العمر.

3- السمنة.

4- الجلوس‬ ‫طويلا.

5- عدم انتظام حركة الأمعاء (إمساك أو إسهال).

6- التغذية الخاطئة.

7- عدم‬ ‫ممارسة الرياضة.

‬‫ويقوم علاج البواسير على إنقاص الوزن والتغذية الصحية الغنية‬ ‫بالألياف الغذائية، والتي تتمثل مصادرها الغذائية في الخضروات والفواكه‬ ‫والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات.

كما يجب شرب السوائل بكثرة،‬ والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية من أجل تنشيط‬ ‫حركة الأمعاء. ‬

‫وإلى جانب أسلوب الحياة الصحي، يمكن أيضا اللجوء إلى العلاج الدوائي،‬ ‫كما قد يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.‬

المصدر : الألمانية
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