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للحماية من كورونا.. هكذا تستخدم سوائل تعقيم اليدين بشكل صحيح

سوائل التعقيم ليست الحل السحري دائما (دويتشه فيلله)
سوائل التعقيم ليست الحل السحري دائما (دويتشه فيلله)

تحتل سوائل تعقيم اليدين الآن مكانا متقدما في قوائم التسوق، فالجميع يبحث عن طرق للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، فما الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المعقمات؟ وهل هي أكثر فاعلية حقا من الماء والصابون؟

فمع انتشار فيروس كورونا في مختلف أصقاع العالم، يزيد الإقبال بوضوح على "وسائل الحماية" وأهمها سوائل تعقيم اليدين، التي تعمل على قتل البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض لاحقا. لكن استخدام هذه السوائل بشكل خاطئ يبطل مفعولها تماما.

ويمكن تلخيص الطريقة الصحيحة لاستخدام سوائل تعقيم اليدين بالتالي:

1- يجب وضع كمية كافية من السائل، فالكمية تلعب الدور الحاسم في فاعلية سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، بالتالي فإن الاكتفاء بكمية قليلة يعني أنها ستتطاير سريعا ولا تؤدي النتيجة المطلوبة، كما يوضح هينريك غابريل، خبير النظافة والمايكروبيولوجي في هامبورغ في ألمانيا.

2- يجب أن يصل سائل التعقيم إلى جميع أجزاء اليدين، فالتعقيم هنا يشمل فقط الأجزاء التي وضع عليها السائل أو الجل الخاص بالتعقيم.

3- يجب قراءة تعليمات الاستخدام، إذ إن فترة فاعلية المنتج والكمية التي يجب استخدامها تختلف من شركة لأخرى، وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية.

ويؤكد الخبراء أيضا أن سوائل التعقيم ليست الحل السحري دائما، فبينما تشكل ضرورة في عمل الأطباء على سبيل المثال، فإن غسل اليدين بالماء والصابون يؤدي الغرض نفسه. هنا يجب أيضا الالتزام بغسل اليدين بكمية كافية من الصابون لمدة 30 ثانية على الأقل ثم غسلها تحت الماء الجاري وتجفيفها جيدا، فالبكتيريا تتجمع غالبا على الأماكن المبللة.

وأخيرا، لا تنس غسل اليدين بمجرد العودة للمنزل وبعد لمس القمامة وقبل طهي الطعام وقبل استخدام الأدوية أو مستحضرات التجميل، وأيضا بعد العطس أو السعال، علاوة على التعود على عدم لمس العينين أو الأنف.

المصدر : دويتشه فيلله
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