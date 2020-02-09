تغذية الشعر وجماله.. السر يكمن في نظامك الغذائي

يرغب الجميع في التمتع بشعر صحي ولامع، ولهذا السبب نستعمل الكريمات والشامبو ونزور صالونات التجميل بانتظام، لكن الاعتقاد أن هذا يكفي للعناية بالشعر يعتبر خطأ شائعا.

يقول الخبراء إن أحد الأسرار الرئيسية للحفاظ على صحة الشعر يكمن في اتباع نظام غذائي معين. وفي هذا التقرير، استعرضت مجلة "أولا دوكتر" الإسبانية الأطعمة التي يمكنك دمجها في روتينك الغذائي اليومي لكي تحافظ على شعرك صحيا ولامعا.

الخضراوات الطازجة

على غرار السلق والخس والسبانخ والجرجير والبروكلي مفيدة لتغذية الشعر وتقويته، وتعتبر الخضراوات الورقية ممتازة للعناية بالشعر لأنها توفر الفيتامين "إي، سي" بالإضافة إلى أنها تحفز إنتاج المواد المسؤولة عن الحفاظ على الشعر وترطيبه بشكل طبيعي.

البقوليات

يوفر العدس والفول والبازلاء والحمص مجموعة من العناصر الغذائية أبرزها البروتينات والحديد والزنك والبيوتين، وهي مواد لها القدرة على تقوية بصيلات الشعر.

الجزر

يعتبر من الخضار الغنية بالفيتامين إي وسي والبوتاسيوم وبيتا كاروتين، وهو مضاد قوي للأكسدة من شأنه أن يحيد الجذور الحرة، وهذا المركب موجود في اللون البرتقالي الذي يميز الجزر.