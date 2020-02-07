7 علاجات طبيعية لخفض الحمى

جميعنا عرضة للإصابة بالحمى التي تعتبر آلية دفاعية للجسم مرتبطة بتنشيط الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 38 درجة مئوية، وتعتبر الحمى خفيفة عندما تكون درجة حرارة الجسم بين 37 و38 درجة مئوية.

وأشارت مجلة "بسيكولوخيا إي منتي" الإسبانية إلى أن الحمى تظهر لأسباب عدة، منها الإنفلونزا أو العدوى أو الالتهاب أو المرض أو لأسباب أخرى.



وإلى جانب ارتفاع درجات الحرارة قد يعاني الشخص من قشعريرة وآلام في الجسم وأحيانا الشعور بالبرد، ويوجد عدد لا بأس به من العلاجات الطبيعية التي من شأنها أن تساهم في خفض حرارة الجسم.



ونؤكد هنا أن هذه المعلومات هي للاسترشاد فقط، وهي ليست بديلا عن استشارة الطبيب الذي تجب مراجعته عند الشعور بالتعب أو ظهور الحمى.

1- مشروب الحلبة

أوضحت المجلة أن مشروب الحلبة مفيد للجسم، فهو يقلل الهبات الساخنة وأعراض انقطاع الطمث، ويزيد الرغبة الجنسية، وهو غني بالمعادن والفيتامينات وغيرها من المركبات الشبيهة بالإستروجين، ويمكن أن يساعد في تقليل الحمى.

2- الماء البارد

دائما ما يستخدم الماء البارد لخفض درجات الحمى، ومن الشائع بالنسبة للكثير من الناس أن يضعوا أقمشة رطبة ومبللة بماء بارد على الجبهة أو الجزء الخلفي من الرقبة مع تدليك منطقة الإبطين والقدمين واليدين، إنه علاج جيد عندما تكون الحمى مرتفعة للغاية.

3- شرب الكثير من الماء

غالبا ما يكون شرب الكثير من الماء جيدا لمكافحة أعراض الحمى، لأن الجسم يعاني من الجفاف عند مواجهة عوامل خارجية، شرب الماء مهم بشكل خاص عندما يصاب الشخص بالإسهال أو يكون عرضة للتقيؤ.

4- لا تأكل كثيرا

من الجيد تناول طعام مغذ عندما يعاني المرء من الحمى، ولكن ليس بكميات كبيرة، وفي هذه الحالات يعتبر الحساء النباتي مثاليا لمساعدة الجسم على استعادة عافيته ومنحه المغذيات التي يحتاج إليها.

5- لا تتدثر أكثر من اللازم

على الرغم من أن الحمى تسبب في بعض الأحيان إحساسا بالبرد فإن التدثر يساهم في زيادة درجة حرارة الجسم، لذلك ينبغي على الشخص المصاب بالحمى ارتداء ملابس خفيفة.

6- مشروب الميرمية

يوجد علاج طبيعي آخر يساهم في تخفيض درجات الحرارة وهو مشروب الميرمية الذي يساعد على التعرق وتخفيض درجة حرارة الجسم.

7- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل الجسم على التخلص من الحرارة ويخفف الحمى، ناهيك عن أنه مادة طبيعية مضادة للفيروسات، ويمكن أن تشرب الزنجبيل في شكل منقوع أو الاستحمام باستخدام مسحوق الزنجبيل.