منها تصغير المعدة.. فوائد الصوم

لا يترك الصوم عن الطعام الكثير من الآثار الإيجابية على الجسم وراحته فحسب، بل أيضا في زيادة قوة الخلايا في التحمل والمقاومة، كما أن الجوع يمنع حدوث الالتهابات.

وفيما يلي نجمل لكم أهم فوائد الصوم

1- تخفيض الكوليسترول وضغط الدم.

2- تخفيف العديد من اضطرابات الألم المزمنة، مثل الروماتيزم (التهاب المفاصل المزمن).

3- إزالة السموم من الجسم: عند الصوم تقل معالجة الكبد للكثير من المواد الغذائية الموجودة في الطعام، مما يتيح إمكانية تعافي الكبد، خاصة الكبد الدهني، وهو أكبر أعضاء الجسم المسؤولة عن التخلص من السموم.

4- تصغير المعدة، فخلال الصوم تنكمش المعدة المتمددة من جديد، كما يتعافى الغشاء المخاطي، تماما كما هو الحال في الأمعاء، ويغير الصوم أيضا انتشار الفلورا المعوية أو ما يسمى "النبيت الجرثومي المعوي" بشكل إيجابي.

5- إراحة البنكرياس، إذ يقل معدل إنتاجه للإنسولين، كما تصبح خلايا الجسم أكثر حساسية للإنسولين، وهو ما ينعكس إيجابا على صحة مرضى السكري من النوع الثاني.

6- تجديد الخلايا العصبية في الدماغ، كما أن الصوم يقي من الخرف.

7- تحسين الحالة المزاجية، كما أظهرت بعض الدراسات العلمية.

8- تعزيز الدورة الدموية وعملية التمثيل الغذائي للأنسجة الدهنية، إذ تفتح الخلايا الدهنية -خاصة تلك الموجودة تحت الجلد والمعدة- أقفالها وتبدأ بالذوبان، حيث تتحول جزيئات الدهون إلى كيتونات عالية الطاقة أثناء الصوم.