لا علاج فعالا ضد فيروس كورونا.. اتساع الحجر الصحي بالصين والعالم مع ارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد حتى الآن علاج فعال لوباء فيروس كورونا الجديد، يأتي ذلك بينما اتسعت أمس الأربعاء إجراءات الحجر الصحي والقيود عبر الصين وخارجها للقضاء على الوباء الذي أعلنت الصين تسجيلها 70 حالة وفاة جديدة به في يوم واحد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 249 ويتجاوز عدد المصابين 24 ألفا.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سُـجل أكبر عدد من الحالات خلال يوم واحد منذ ظهور الفيروس.

وأضاف أن أكبر ما يقلق المنظمة هو قدرة الوباء على الانتشار في دول لديها أنظمة صحية ضعيفة، ولا تقدر على الكشف عن الفيروس والتعامل معه.

ووجهت منظمة الصحة العالمية الأربعاء نداء لجمع 675 مليون دولار، معلنة أنها سترسل 500 ألف قناع و350 ألف قفاز إلى 24 بلدا، فضلا عن إجراء 250 ألف فحص في أكثر من سبعين مختبرا في العالم.