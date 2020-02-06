حالة تؤدي فيها البطاطس إلى التسمم

حذرت مجلة "حديقتي الجميلة" من تناول‬ ‫البطاطس إذا كانت فيها مواضع خضراء أو براعم نابتة يزيد طولها على ثلاثة سنتيمترات،‬ ‫نظرا لأنها تحتوي على مادة السولانين السامة.

‫وأوضحت المجلة الألمانية أن من أعراض التسمم: الغثيان والقيء‬ ‫والإسهال وآلام البطن والصداع والدوار واضطراب نظام القلب وفقدان‬ ‫الوعي، مشددة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.‬

وعلى صعيد متصل، يجب التنبيه إلى ضرورة الاعتدال في تناول البطاطس، حيث كانت دراسة أميركية نُشرت عام 2016، قد وجدت أن تناول البطاطا -سواء كانت مشوية أو مسلوقة أو مهروسة أو مقلية- أربع مرات أسبوعيا، يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم الذي من مضاعفاته الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

وأجرى الدراسة باحثون من بوسطن في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة "بي أم جاي"، وشملت أكثر من 187 ألف رجل وامرأة في ثلاث دراسات كبيرة بالولايات المتحدة.

والأمر اللافت في الدراسة أنها تحدثت عن البطاطا المسلوقة والمخبوزة، والتي لطالما اعتُبرت مصدرا صحيا للكربوهيدرات، بل يتم التشجيع على تضمينها في النظام الغذائي الصحي.

ومن المعروف أن البطاطا المقلية ترتبط بمخاطر صحية نتيجة ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية والدهون، بسبب قليها في الزيت وإضافة الصوديوم إليها، خاصة عند تقديمها في مطاعم الوجبات السريعة.

ولكن الجديد هنا هو أن الأنواع الأخرى من البطاطا التي لا تحضر في الزيت، بل في الماء المغلي (المسلوقة) والهواء الساخن (المشوية)، ارتبطت أيضا بارتفاع ضغط الدم.